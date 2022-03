La guerra in Ucraina blocca l'esplorazione spaziale

La guerra in Ucraina è destinata (evidentemente) ad avere conseguenze in molti campi. Non ultimo, le missioni spaziali. Con le sanzioni decise dall’Unione Europea nei confronti della Russia, infatti, arrivano anche problemi per programmi dell'Esa realizzati in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. Il più immediato riguarda ExoMars, la missione di esplorazione che il prossimo autunno avrebbe dovuto lanciare il rover Rosalind Franklin in direzione del pianeta rosso, alla ricerca di prove che dimostrino se in passato Marte ha ospitato forme di vita extraterrestri. E che ora sembra invece destinata, almeno per il momento, ad essere messa in pausa a tempo indefinito.

L’annuncio arriva direttamente dall’Esa: “Riguardo alla continuazione del programma ExoMars – si legge in un comunicato diramato negli scorsi giorni - le sanzioni e il più ampio contesto generale rendono un lancio nel 2022 estremamente improbabile”. Non uno stop definitivo, quindi, ma quasi certamente una pausa la cui durata, e il cui esito, dipenderanno ora dagli sviluppi dell’attuale crisi militare in Ucraina.

Dal canto suo, Roscosmos ha commentato per voce del direttore, Dmitry Rogozin: “Per fare dispetto a nonna Russia – ha scritto in un Tweet dello scorso 28 febbraio – l’Agenzia Spaziale Europea ha deciso di congelarsi le orecchie”. Un modo di dire, pare, con cui in Russia ci si riferisce ad una situazione in cui per infastidire qualcuno ci si fa del male da soli.

Sul destino di ExoMars, a questo punto, è difficile fare previsioni. Già in passato la missione è stata funestata da una moltitudine di problemi: dal passo indietro della Nasa a causa di un taglio di budget voluto da Obama, che nel 2012 ha aperto le porte all’ingresso dell’Agenzia Russa nel progetto, allo schianto sul suolo marziano del lander dimostrativo Schiapparelli, avvenuto nel 2016, ai continui grattacapi tecnici e all’arrivo della pandemia, che hanno costretto a rimandare il lancio del rover Rosalind Franklin nel 2018 e nel 2020.

Con la partenza nel 2022 destinata quasi certamente a sfumare, la prossima finestra di lancio utile per ExoMars si aprirebbe a questo punto nel 2024. Nel caso in cui i rapporti tra Russia e Occidente continuassero a deteriorarsi, però, è difficile immaginare un lieto fine per la missione: sostituire gli strumenti forniti dalla Roscosmos, tra cui il lander Kazachok che avrebbe dovuto far atterrare Rosalind Franklin sul suolo marziano, richiederebbe ulteriori, ingenti, investimenti da parte dell’Esa, e in molti ritengono probabile – in questo caso – un abbandono definitivo del programma.