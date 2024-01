Archi di ghiaccio e grotte: l'iceberg più grande del mondo si sta sgretolando

Un colosso di ghiaccio che lentamente sta scomparendo. Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di vita per A23a, l'iceberg più grande del mondo, vittima dell'erosione e dell'aumento delle temperature. Nella giornata di domenica 14 gennaio 2024, una nave gestita dalla compagnia di spedizioni Eyos si è avvicinata al gigante ghiacciato, immortalando le sue condizioni "spettacolari" e allo stesso tempo preoccupanti: l'iceberg appare "segnato" da caverne e archi scavati sulle sue pareti, sia dall'acqua che dall'aria che diventa sempre più calda, mentre il l'enorme lastra ghiacciata si allontana dal "continente bianco". Un viaggio alla deriva che porterà A23a a una inevitabile fine: si scioglierà e scomparirà nel nulla. "Abbiamo visto onde alte 3 o 4 metri che si infrangevano sull'iceberg - ha raccontato alla Bbc Ian Strachan, capo della spedizione - stavamo creando delle cascate di ghiaccio, in uno stato di costante erosione".

L'iceberg più grande del mondo si sta sgretolando

L'iceberg A23a si è staccato dalla costa antartica nel lontano 1986, ma soltanto di recente ha iniziato la sua grande migrazione. Per oltre 30 anni è rimasto bloccato rigidamente nei fondali fangosi del Mare di Weddell, come una sorta di "isola di ghiaccio" dalle dimensioni mastodontiche: circa 4mila chilometri quadrati di superficie, praticamente il doppio della città di Londra e oltre il triplo di Roma. Attualmente il colosso si trova alla deriva nella Corrente Circumpolare Antartica, la grande distesa d’acqua che circonda il continente: questa corrente spingerà A23a verso le Isole Orcadi Meridionali, che si trovano 600 chilometri a nord-est della punta della Penisola Antartica.

Questo gigante di ghiaccio è entrato in quello che gli scienziati chiamano "il vicolo dell'iceberg", un percorso che allontana sempre di più il colosso dal continente antartico, diretto verso le coste della Georgia del Sud, dove si disintegrerà definitivamente. La sua "eredità" sarà per gli abitanti dell'oceano: il suo scioglimento rilascerà in acqua molti nutrienti destinati ad altre forme di vita. Dal minuscolo plancton alle enormi balene, tutti gli esseri che vivono in acqua possono beneficiare di questo particolare evento.

Durante la sua spedizione, la squadra Eyos è riuscita ad avvicinarsi abbastanza all'iceberg da posizionare un drone in grado di sorvolare le scogliere ghiacciate, alte circa 30 metri e ricoperte da una fitta nebbia. Il team ha effettuato diversi scatti, pubblicati poi dalla Bbc: "È drammatico - ha spiegato il videografo Richard Sidey.- ma anche bello da immortalare. Si tratta di un iceberg enorme, impossibile da fotografare nella sua interezza". Infatti, soltanto attraverso le osservazioni satellitare è possibile monitorare l'area e misurare lo spessore del ghiaccio, che in alcune zone supera i 300 metri. Trilioni di tonnellate di ghiaccio che andranno inevitabilmente a diminuire. La domanda che si pongono gli esperti è un'altra: quando ancora potrà sopravvivere A23a mentre si allontana dai climi più freddi dell’Antartide? L'aria più mite contribuisce alla degenerazione dell'iceberg e all'aperture di fratture, che danno "vita" agli spettacolari archi fotografati dalla squadra Eyos. L'erosione portata anche dalle onde è costante, ma al momento è complicato fare delle previsioni sul tempo che resta ad A23a.