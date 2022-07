Che cosa mostra il nuovo telescopio spaziale James Webb

Sembra un quadro, ma in realtà è una foto che ha già fatto storia. L'ammasso di galassie SMACS 0723, una regione celeste visibile dall'emisfero australe, è la prima foto scattata dal James Webb Telescope. "Le capacità di James Webb sono molte volte superiori a quelle che qualsiasi telescopio da terra può ottenere oggi o nel prossimo futuro. La sua specialità è vedere nell'infrosso, cioè alle lunghezze d'onda che ci permettono di osservare le galassie più lontane dell'universo, oppure nel cuore delle nebulose in cui nascono nuovi pianeti e le nuove stelle. Zone dell'universo che neanche l'Hubble Space Telescope o i telescopi da terra possono osservare" dice Adriano Fontana, responsabile dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Scientificamente, i dati aprono una nuova finestra su un'epoca della storia dell'universo che non è ancora stata esplorata. Grazie alla potenza di James Webb, siamo in grado di osservare galassie la cui luce ha viaggiato per quasi tutta l'età dell'Universo prima di giungere a noi. SMACS 0723 in realtà è stata spesso oggetto di osservazione da parte di altri telescopi, ma nessuno era mai riuscito a immortalarla con questa definizione. Si tratta di un enorme ammasso di galassie a circa quattro miliardi di anni luce dalla Terra che viene usato dagli astronomi come lente per amplificare la luce delle altre galassie che vi si celano dietro e che, senza la sua luce, sarebbero troppo poco luminose per essere viste.

L'aver puntato il telescopio su un ammasso di galassie ci ha permesso di sfruttare l'effetto di amplificazione della luce - un effetto previsto dalla relativà generale di Einstein - per rendere visibili gli oggetti molto distanti che sono dietro l'ammasso stesso. Questi dati - e altri analoghi - ci permetteranno di studiare nel dettaglio come si sono formate le prime galassie, e anche di studiare il mistero della materia oscura.

E si tratta solo di un'anteprima delle 12 foto che verranno mostrate oggi pomeriggio, alle 16.30, in diretta sui canali dell'Esa. Fra queste troveremo:

La Nebulosa Anello, nota anche come M57 o NGC 6720, una delle più famose nebulose planetarie distante circa 2000 anni luce dalla Terra con un diametro di circa due anni luce e visibile nella costellazione boreale della Lira.

La Nebulosa Carina, una distesa di stelle e gas che include alcuni dei sistemi stellari più massici e potenzialmente esplosivi della Via Lattea.

Il Quintetto di Stephan, il primo gruppo di galassie, scoperto nel 1877 dall'astronomo francese Édouard Stephan, che si trova nella costellazione del Pegaso a circa 290 milioni di anni luce dalla Terra.

Nebulose, esopianeti, asteroidi, galassie lontane o di nuova formazione, sono tutti obiettivi scelti per mostrare le capacità del nuovo telescopio che riesce a vedere l'Universo sulle frequenze dell'infrarosso.