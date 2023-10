Le antiche incisioni preistoriche insegnano a riconoscere le orme di animali

Le grotte delle montagne di Doto Nawa, in Namibia, nascono un antico segreto: centinaia di orme di animali intagliate nella pietra. Cosa abbia spinto i nostri antenati preistorici ad adornare le loro case con simili motivi non è chiaro, ma un nuovo studio pubblicato su Plos One fornisce un indizio: le riproduzioni di orme animali sono tanto precise e riconoscibili (almeno per un esperto), da far pensare che potessero essere utilizzate come un compendio didattico, un catalogo con cui insegnare ai più giovani come riconoscere prede e animali pericolosi dalle orme che lasciano sul terreno.

Gli autori dello studio sono un team di ricercatori dell’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, che per l’occasione hanno unito le forze con un gruppo cacciatori nativi della zona, a cui è stato chiesto di provare a riconoscere a quali animali appartenessero le orme intagliate nelle antiche incisioni preistoriche. In totale, i ricercatori hanno sottoposto all’attenzione degli esperti locali 513 orme di animali e di esseri umani rappresentate nelle caverne di di Doto Nawa, e per oltre il 90% di queste i cacciatori indigeni hanno saputo riconoscere specie, sesso, età della creatura che lascerebbe una simile orma, e persino se si trattasse del piede destro o sinistro.

Le incisioni risalgono a circa 50mila anni fa. E se alcune delle specie animali ritratte sono ancora stabilmente parte della fauna locale, altre sono ormai sparite da tempo dalla regione. Un’indicazione che ha permesso ai ricercatori di studiare più a fondo in che modo i cambiamenti climatici e l’attività umana hanno modificato la zona nei millenni che ci separano dall’antico popolo che ha prodotto le incisioni.

Lo studio non permette di dimostrare a quale scopo fossero prodotte le rappresentazioni di orme animali e umane nei graffiti preistorici. Ma fornisce indizi preziosi, perché dimostra che questi antichi artisti facevano estrema attenzione a rendere riconoscibili, almeno agli occhi di un esperto, le orme, e che le loro conoscenze dell’argomento erano approfondite almeno quanto quelle delle popolazioni che abitano oggi nella zona.

Una delle possibili spiegazioni, comunque, è che si trattasse di raffigurazioni utilizzate nell’educazione dei giovani della tribù. Una sorta di libro di testo con cui si imparava a riconoscere le tracce della selvaggina, dei predatori, e anche di alleati e nemici della nostra specie. Alcune caratteristiche dei graffiti, come la posizione, e il fatto che siano stati realizzati all’interno di grotte buie dove la consultazione non è certo agevole, hanno fatto sollevare in passato diversi dubbi riguardo a questa possibile spiegazione. Le alternative sono diverse, da rappresentazioni simboliche dal significato sciamanico, a indicazioni riguardo la posizione o il comportamento degli animali della zona. Gli autori dello studio ammettono di non poter propendere per l’una o per l’altra, ma sottolineano come lo studio dimostri che, qualunque fosse lo scopo dei graffiti, i loro autori dimostravano profonda conoscenza delle orme degli animali, e la capacità di riprodurle con estrema precisione.