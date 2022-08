L'influenza del pomodoro: cosa sappiamo sull'infezione con febbre e bolle rosse

Una nuova forma influenzale, ribattezzata "influenza del pomodoro" o "tomato flu", sta creando un certo allarme in India, dopo la segnalazione di decine di casi tra i bambini. Il ministro alla Salute ha invitato tutti gli stati indiani a prestare massima attenzione, rendendo noto che un'ottantina di bambini sotto i cinque anni sono stati ricoverati con i sintomi di questa malattia. Di cosa si tratta? L'influenza del pomodoro è caratterizzata da bolle e vesciche rosse che si trasformano poi in ulcere, ricordando la forma di piccoli pomodori (da qui il nome). I sintomi iniziali, oltre alle fastidiose vesciche rosse che compaiono sul corpo, includono una febbre moderata, scarso appetito, dolori articolari, mal di stomaco e gola infiammata.

L'influenza, che si è manifestata soprattutto negli stati del sud dell'India, potrebbe essere una variante dell'infezione mani-bocca-piede ("hand foot and mouth disease"). Quest'ultima è un'infezione virale che i bambini possono contrarre con grande facilità. Colpisce soprattutto neonati e bambini di età inferiore ai dieci anni, ma può manifestarsi anche negli adolescenti e nelle persone adulte in forma lieve. Fa parte delle malattie esantematiche, ossia quelle malattie che provocano la comparsa di esantema, vale a dire di un'eruzione diffusa di macchie o altre alterazioni della pelle. Guarisce da sola nel giro di 7-10 giorni e per questo non esiste una terapia specifica.

Al momento, gli scienziati non hanno ancora identificato l'esatta natura dell'influenza del pomodoro. Tuttavia è accertato che il virus non è collegato al Sars-CoV-2. Secondo un articolo apparso sulla rivista scientifica specializzata "Lancet respiratory medicine" e citato dal Guardian, "la rara infezione virale è attualmente in uno stato endemico e non viene considerata pericolosa per la vita". Tuttavia, "data la terribile esperienza con il Covid-19, è bene rimanere vigili per prevenire ulteriori epidemie", si spiega nell'articolo. I medici dicono che è difficile diagnosticare la "tomato flu", perché i sintomi sono molto simili al Covid-19, alla chikungunya e alla dengue.

L'articolo pubblicato su "Lancet respiratory medicine" riporta inoltre che, tra le ipotesi, c’è quella che l'influenza del pomodoro possa essere un effetto collaterale della chikungunya e della dengue. Il dottor Suneela Garg, ufficiale sanitario del governo di Delhi, ha detto che "chikungunya e dengue potrebbero rendere i bambini vulnerabili all'influenza del pomodoro, perché il loro sistema immunitario è indebolito".