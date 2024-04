L'iniziale del cognome può influenzare i voti a scuola

È facile sentirsi vittima di un’ingiustizia quando si prende un brutto voto. Spesso non è vero, ed è solo un modo per giustificarsi, e non affrontare le vere ragioni dei nostri fallimenti. In qualche caso, però, ci sono effettivamente delle variabili che esulano dallo studio e dall’impegno che possono comunque influenzare i risultati di compiti ed esami. Ad esempio, l’iniziale del nostro cognome: una ricerca pubblicata nelle scorse settimane sulla rivista Management Science rivela infatti che chi ha un cognome che inizia con le prime lettere dell’alfabeto tende sistematicamente a prendere voti leggermente più elevati, e viceversa, un cognome che inizia con le ultime lettere dell’alfabeto riduce leggermente i voti che si ricevono.

Lo studio, realizzato dai un team di ricercatori dell’Università del Michigan, è stato svolto utilizzando i dati di una piattaforma di e-learning utilizzata per le valutazioni degli esami a livello universitario. Ha analizzato i risultati di oltre 30 milioni di studenti, verificando l’associazione tra voti ricevuti, iniziale del cognome degli esaminandi, e ordine in cui venivano corretti i compiti. Di default, infatti, la piattaforma presenta i testi al revisore in ordine alfabetico, e per scegliere un sistema diverso, cioè un ordine randomizzato o un ordine alfabetico ascendente, il professore deve selezionare manualmente l’opzione. Questo, ovviamente, fa sì che nella maggior parte dei casi le valutazioni procedano in ordine alfabetico discendente.

I risultati dell’analisi hanno rivelato che con l’opzione di default attivata, gli studenti il cui cognome inizia con una delle prime cinque lettere dell’alfabeto hanno in media un punteggio superiore di 0,3 punti (su 100) rispetto a quando le valutazioni vengono effettuate in ordine casuale. Quelli con un cognome che inizia con le ultime tre, 0,3 punti in meno. Verificando la situazione nel gruppo ristretto di revisori che preferiscono valutare i computi partendo dal fondo dell’alfabeto, i risultati sono stati gli stessi, ma al contrario: voti più alti per le ultime lettere, e più bassi per le prime.

Il fenomeno è risultato indipendente dalla materia d’esame, anche se più marcato nel caso delle discipline umanistiche, e meno per quelle più scientifiche. Probabilmente – scrivono gli autori dello studio – per via della natura meno rigorosa delle prime, che lascia più spazio all’interpretazione da parte di chi deve dare un voto.

Secondo gli autori della ricerca, la causa del fenomeno è da ricercarsi con ogni probabilità nella stanchezza che coglie chiunque si trovi a valutare i compiti di molti studenti in rapida successione. Noia e fatica, insomma, ruberebbero man mano l’oggettività dei professori, che arrivati in fondo all’alfabeto si troverebbero involontariamente ad essere meno ben disposti verso gli errori degli studenti, sovrastimandone quindi la gravità.