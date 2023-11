Nascono sempre meno maschi, anche tra le tartarughe

Le tartarughe verdi (Chelonia mydas) sono tra i più elusivi abitanti dei nostri mari. Gli avvistamenti lungo le coste italiane si contano ormai sulla punta delle dita, e purtroppo per un motivo semplice quanto tragico: sono una specie a rischio di estinzione. In particolare quelle del Mediterraneo, catalogate dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come a rischio critico. I motivi sono molti: sono state a lungo cacciate per la loro carne, le loro uova e i loro gusci, e il loro habitat e i siti di nidificazione sono sempre più compromessi dalle attività umane Non è tutto, perché le tartarughe verdi negli ultimi anni devono affrontare anche una nuova minaccia: la progressiva scomparsa degli esemplari di sesso maschile, la cui nascita – stando a uno studio pubblicato di recente sulla rivista Frontiers in Marine Science – si fa sempre più raro, probabilmente anche a causa delle sostanze inquinanti che sversiamo nei mari e negli oceani.

Il sesso dipende dalla temperatura

Le tartarughe marine, come molti rettili, hanno infatti sviluppato un meccanismo peculiare (almeno per gli standard umani) per determinare il sesso dei loro piccoli. Non è deciso al momento del concepimento dai cromosomi presenti nell’embrione, ma viene indotto dalla temperatura del nido in cui si sviluppano le uova: sotto i 28 gradi il nascituro sarà di sesso maschile, sopra i 31 nascerà una femmina, nel mezzo la nidiata sarà composta da un mix di entrambi i sessi. Le ragioni evolutive di questa strano meccanismo riproduttivo non sono del tutto chiare, ma non si era mai rivelato un problema (evidentemente), almeno fino all’inizio dell’epoca industriale, con tutti i cambiamenti che ha apportato, e continua ad apportare, al nostro pianeta.

L’aumento globale delle temperature sta chiaramente rendendo più frequenti le nidiate composte interamente da esemplari di sesso femminile, che ormai nei mari e negli oceani del mondo sono molto più abbondanti delle loro controparti maschili. Ma non è tutto, perché a peggiorare le cose ci pensano anche metalli pesanti come il cadmio e il cromo, idrocarburi aromatici policiclici (Ipa), policlorobifenili, eteri di difenile polibromurati, e una lunga lista di altre sostanze inquinanti sospettate da tempo di essere “xenoestrogeni”, cioè di imitare gli effetti degli ormoni femminili.

Lo studio

Nel loro studio, i ricercatori della Griffith University hanno monitorato le uova deposte dalle tartarughe verdi sulle spiagge di Hero Island, un’isoletta che sorge sulla Grande barriera corallina. L’attenzione dei ricercatori australiani si è concentrata su 17 nidiate, che sono state seguite fino alla schiusa delle uova utilizzando sensori che registravano con cadenza oraria la temperatura della sabbia all’interno del nido. Al momento della nascita, gli scienziati hanno preso nota del sesso dei piccoli, e li hanno poi testati alla ricerca di xenoestrogeni nel loro organismo. Il risultato: più alti i livelli di inquinanti nel fegato delle piccole tartarughe marine, maggiore la probabilità che la nidiata di cui facevano parte fosse composta da una proporzione più elevata di esemplari di sesso femminile.

L’ipotesi degli scienziati australiani è che queste sostanze vengano ingerite dalle madri con il cibo, trattandosi di inquinanti ormai ubiquitari nelle acque degli oceani. E che vengano quindi trasmesse alla prole, depositandosi nel loro organismo in formazione, e aumentando così le probabilità (già fin troppo elevate a causa del riscaldamento globale) che diventino a loro volta di sesso femminile. La ricerca – va detto – non ha potuto dimostrare un nesso causale tra gli xenoestrogeni e il sesso dei nascituri, ma solo un’associazione tra queste sostanze e la proporzione di femmine all’interno di una nidiata. Un indizio che in questo caso è già, di per sé, più che preoccupante.

“Con la percentuale di femmine che si avvicina ormai al 100% sta diventando sempre più difficile per le tartarughe adulte trovare un compagno con cui riprodursi”, spiega Arthur Barraza, tossicologo della Griffith University che ha collaborato alla ricerca. “Il problema è grave, perché ci pensano già i cambiamenti climatici a rendere le spiagge più calde, e promuovere così la nascita di più esemplari di sesso femminile”.

Continua a leggere su Today.it...