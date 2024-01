Isola di Vulcano: uno studio svela i segreti della "riattivazione"

Un inedito studio realizzato congiuntamente dai ricercatori dell'Ingv e del Cnr svela importanti dettagli sull'attività vulcanica dell'isola di Vulcano, con importanti implicazioni per la valutazione della sicurezza dell'area. L'isola di Vulcano - e imparticolare il cratere "la Fossa", ovvero l'apparato vulcanico attualmente attivo - è tornata al centro dell'attenzione nel settembre 2021, quando si sono registrati segni di riattivazione.

I dettagli dell'indagine, definita "pioneristica" dagli stessi ricercatori, sono stati pubblicati in un articolo su Geophysical Research Letters. Al centro dello studio "la comprensione della riattivazione vulcanica e la stima della pericolosità associata".

"L'Isola di Vulcano, patria dell'imponente ‘La Fossa’, ha suscitato attenzione a partire da settembre 2021, manifestando segni di riattivazione vulcanica. Il nostro studio [...] ha esplorato questa dinamica, localizzando la sorgente, valutandone le caratteristiche e impatto sulla pericolosità vulcanica" spiega Federico Di Traglia, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv e primo autore dell’articolo.

"Identificata la sorgente"

"Analizzando i dati satellitari InSAR e i segnali sismici, abbiamo identificato la sorgente, posizionata a 500 mt sotto l'area craterica di Vulcano, operante tra luglio e dicembre 2021", ha chiarito Valentina Bruno, ricercatrice dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv e co-autrice dell'articolo scientifico.

"L'analisi - si legge sul sito dell'Ingv - ha ricondotto l'attività del 2021 a manifestazioni vulcaniche legate alla pressione interna del sistema idrotermale, simili a quelle del 1970".

L'indagine non avrà immediate ripercussioni su aspetti di protezione civile riguardanti la sicurezza della popolazione, ma, spiegano dall'Istituto, rappresenta un "contributo potenzialmente utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e prevenzione". Il lavoro - chiarisce Francesco Casu, dirigente di ricerca del Cnr-Irea - si focalizza sulle esplosioni freatiche limitando le valutazioni attuali a tali scenari".

Un'eruzione freatica, chiamata anche" ultravulcanica", si verifica quando il magma riscalda acqua sotterranea o di superficie. La temperatura estrema del magma (che può variare dai 500 ai 1.170 °C) fa evaporare quasi istantaneamente l'acqua, trasformandola in vapore. Ciò che ne deriva è un'esplosione di vapore, acqua, cenere, roccia e "bombe vulcaniche".

Accadde oggi: dal 10 al 26 gennaio 1886 si verificarono a Vulcano ripetute e forti esplosioni con emissioni di ceneri e frammenti grossolani incandescenti.

Informazioni su Vulcano: https://t.co/9JFWPRA2Bb

Articoli su Vulcano: https://t.co/mGl2WqcXXy pic.twitter.com/onefxvijiC — INGVvulcani (@INGVvulcani) January 10, 2024

"I prossimi passi - spiega Casu - saranno indirizzati allo studio delle proprietà elastiche delle rocce del cono de La Fossa per valutare i livelli di pressione necessari per esplosioni freatiche, aprendo una nuova frontiera nella comprensione e nella prevenzione di potenziali rischi vulcanici".