L'Italia andrà sulla Luna per la prima volta

L'Italia è pronta a scrivere la storia: il nostro è il primo Paese europeo a firmare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale sull'esplorazione lunare. Il protocollo di intesa ci vede infatti tra i partner del programma Artemis, che ha come obiettivo quello di riportare l'uomo sulla Luna per il 2024. E così per la prima volta nella storia dell'esplorazione spaziale gli astronauti italiani potranno calpestare il suolo della Luna. I due astronauti dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dell'Esa più quotati per far parte della missione italiana sulla Luna sono Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, entrambi veterani della Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

L'Italia sulla Luna: accordo con gli Usa per l'esplorazione spaziale

A firmare l'accordo è stato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro: "La dichiarazione di intenti che firmiamo è il riconoscimento delle nostre eccellenze scientifiche e produttive - ha detto Fraccaro - e il nostro contributo sarà all'altezza". L'obiettivo è "allargare il mercato agli operatori commerciali non esclusivamente spaziali e creare un volano che incrementerà la competitività e la crescita di entrambi i nostri Paesi", ha detto ancora Fraccaro riferendosi ai possibili sviluppi dell'accordo alla luce della new space economy.

Italy-USA joint statement for #Artemis program. The President of the Italian Space Agency, Giorgio Saccoccia said: Artemis bears witness to the longstanding friendship between our countries and the well established tradition of bilateral cooperation between ASI and @NASA. pic.twitter.com/El4N9kTLZz — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) September 25, 2020

La Nasa scalda i motori per il programma che vedrà ripartire l'esplorazione lunare "dopo 20 anni di esplorazione continuata della bassa orbita terrestre", come ha spiegato il numero uno dell'agenzia spaziale Usa, Jim Bridenstine, che ha sottoscritto l'accordo di cooperazione. La missione punta a toccare il suolo lunare entro cinque anni, ma bisognerà aspettarne una decina per portarci un equipaggio umano.

Così Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha commentato l'intesa Italia-Usa in vista del progetto che punta a riportare una presenza umana stabile sulla Luna: "Grande soddisfazione per la firma di questa importante Dichiarazione d'Intenti tra il Governo Italiano e quello degli Stati Uniti per il programma di esplorazione lunare Artemis che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la Nasa".

Saccoccia ha sottolineato che "con i successivi Accordi Attuativi tra le due agenzie spaziali, saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che contribuiranno a rendere possibile il sogno di una presenza sostenibile in orbita e sulla superficie lunare: dai moduli abitativi, agli esperimenti scientifici, al sistema di telecomunicazioni".