Belli e velenosi: cosa sono (e dove si trovano) i libri all'arsenico

Potrebbe essercene almeno uno in ogni biblioteca storica. Qualche esemplare è anche sparso nei mercatini dell’usato, a prendere polvere in qualche vecchia libreria, tra una copia del Mein Kampf o una de "Il piccolo principe". Libri bellissimi, con una copertina di tela di un verde ipnotico, quasi mistico, tomi neanche troppo rari, che celano un velenoso segreto. Un pericoloso mistero che non si trova tra le pagine, nelle storie raccontate o tra le righe, ma nel materiale che ricopre questi volumi. Sono i cosiddetti libri velenosi, tomi sparsi in tutto il mondo, realizzati soprattutto nel XIX secolo e rilegati con una stoffa verde smeraldo realizzata con un pigmento che contiene arsenico, un elemento tossico per gli esseri umani.

I libri velenosi e gli effetti sull'uomo

Ovviamente, ci teniamo a precisarlo, la pericolosità di questi libri è minima, a meno che non si decida di ingerire la copertina di uno di questi libri. Ma il loro colore affascinante nasconde comunque dei pericoli per chi li maneggia. Ricercatori e bibliotecari potrebbero accidentalmente inalare delle particelle contenenti arsenico: una piccola quantità è in grado di provocare stordimento e letargia, oltre a problemi di diarrea e dolori addominali. Per quanto riguarda il contatto con la pelle, l’arsenico può provocare irritazioni e lesioni. Soltanto in caso di avvelenamento grave questa sostanza può portare a conseguenze ancora più drammatiche, come insufficienza cardiaca, disfunzione neurologica, patologie polmonari, danni permanenti agli organi e, in casi estremi, anche il decesso.

Il Poison Book Project

Ma quanti sono questi libri? Dove si trovano? Per rispondere a queste e ad altre domande sui libri velenosi è nato il Poison Book Project, un programma che punta a rintracciare e catalogare i volumi tossici sparsi per il globo. Dall’inizio del progetto, nel 2019, i ricercatori hanno individuato 88 libri velenosi, 70 di questi erano rivestiti dalla stoffa verde all’arsenico, con la sostanza presente anche all’interno in alcune decorazioni ed etichette. Un numero che senza dubbio non rispecchia l’esatta cifra di questi tomi presenti sulla Terra, molti di questi sono sepolti tra gli scaffali, dimenticati tra le collezioni o nei negozi di prodotti usati. Potrebbero essere ovunque, come testimoniato da Melissa Tedone, responsabile del laboratorio per la conservazione del materiale librario presso il Winterthur Museum, Garden & Library nel Delaware (Stati Uniti) e del Poison Book Project.

Tutto è iniziato nella primavera del 2019, quando la ricercatrice si è trovata a dover trattare la rilegatura di un libro di epoca vittoriana, Rustic Adornments for Homes of Taste, del 1857, un volume con una copertina verde brillante, che durante una prima analisi ha subito mostrato qualcosa di anomalo. "Mentre lavoravo al microscopio per rimuovere un eccesso di cera - ha raccontato Melissa Tedone sul sito dell'Istituto internazionale per la conservazione delle opere storiche e artistiche - rimasi sorpresa nel notare che il verde si staccava facilmente, anche con un tocco delicato dei miei strumenti. Allora ho pensato che quella tonalità così brillante potesse provenire da un pigmento e non da un comune colorante".

La scoperta del pigmento all’arsenico

La ricercatrice ha poi sottoposto gli ornamenti del libro a una spettroscopia ai raggi X, un’analisi che ha rivelato la presenza di rame e arsenico, con quest'ultimo in una concentrazione media di 1,42 milligrammi per centimetro quadrato, l'1,4% di una dose letale per un adulto. La scoperta del primo libro velenoso ha dato poi vita al Poison Book Project: se esisteva un tomo con quelle caratteristiche, era molto probabile che ce ne fossero altri in circolazione. E infatti, era proprio così. Dopo una prima indagine su 400 rilegature in tela, i ricercatori hanno deciso di concentrarsi esclusivamente su quelle di colore verde, individuando altri nove libri con la medesima rilegatura, quattro dei quali erano stati ospitati in una collezione circolante. Un decimo esemplare è stato trovato nello scaffale di un negozio di libri usati e acquistato per 15 dollari. Con la collaborazione con la Library Company of Philadelphia, gli esperti sono riusciti in breve tempo a individuare altri 28 libri, tutti con rilegature americane e britanniche, tutti positivi all’arsenico.

Dopo aver compreso che si trattava di un fenomeno tutt’altro che raro, c’era da capire quali potevano essere i potenziali effetti nocivi per i ricercatori, il personale delle biblioteche e i collezionisti di libri che, magari senza saperlo, potevano trovarsi tra le mani dei volumi velenosi. Alcuni campioni sono stati così inviati al laboratorio d’analisi dell’Università del Delaware: i risultati dei test hanno lasciato gli esperti senza parole. Una dose di questa tossina può arrivare fino a 5 mg/kg di peso corporeo e avere complicazioni ed effetti non letali. Sulle rilegature analizzate sono stati rinvenuti in media 2,5 mg/cm quadrato. Anche strofinando con un semplice batuffolo di cotone, il residuo rilasciato ha mostrato una significativa presenza di arsenico. Percentuali minime, ovviamente, rispetto a quelle che potrebbero uccidere un uomo, ma che non possono essere ignorate.

Come maneggiare i libri velenosi

Secondo Michael Gladle, responsabile della salute e sicurezza ambientale presso l’Università del Delaware, il problema riguarda soprattutto chi si occupa di conservazione: "L’arsenico è un metallo pesante e presenta una certa tossicità, principalmente in caso di inalazione o ingestione. Le persone che hanno bisogno di accedere a questi volumi per attività di ricerca dovrebbero indossare i guanti e sfogliare i libri in un luogo appositamente designato". Da un punto di vista puramente sanitario, negli Stati Uniti non esiste alcuno standard per l’esposizione all’arsenico, come invece esiste per il piombo, motivo per cui la Biblioteca del Winterthur Museum sta incoraggiando gli appassionati e i ricercatori attratti da questi particolari tomi a consultare le versioni digitalizzate.

I ricercatori stanno anche lavorando a un protocollo di manipolazione sicura, una procedura di formazione per il personale delle biblioteche, i ricercatori e i consulenti di igiene industriale, che potranno così avere le nozioni necessarie per maneggiare i libri velenosi senza correre rischi. Tra le "best practice" di chi maneggia questi tomi c’è l’utilizzo obbligatorio dei guanti di nitrile e di una cappa chimica certificata, con le mani che vanno pulite in maniera approfondita dopo ogni sessione di lavoro. Il progetto prevede che i libri velenosi vengano raccolti e conservati in un unico luogo: verranno sigillati separatamente in buste di polietilene con chiusura lampo, così da isolare il pigmento ed evitare che si sgretoli sfregando contro gli altri libri.

Il team di esperti ha condiviso le informazioni raccolte con tutti gli istituti statunitensi e con quelli di altri 18 Paesi, contribuendo all’individuazione di altri volumi all’arsenico. Sono stati realizzati degli appositi segnalibri di colore verde che possono essere utilizzati per l'identificazione visiva della tonalità associata alle copertine velenose, e che possono essere richiesti direttamente al Winterthur Museum tramite un apposito indirizzo mail (reference@winterthur.org). L’istituto ha anche pubblicato in Rete la lista completa dei libri che fino a questo momento sono risultati positivi all’arsenico (disponibile a questo link).

Un colore per cui morire

Ma da dove arriva il pigmento alla base di questo colore della morte? Questa particolare tonalità, conosciuta anche come verde di Parigi, verde di Vienna e verde di Schweinfurt, si ottiene con la combinazione di acetato di rame e triossido di arsenico. Questa crea l’acetato arsenito di rame, una sostanza tossica che 200 anni fa veniva usata come pigmento per colorare una vasta gamma di prodotti, dalla carta da parati ai vestiti, fino appunto alle copertine e i dettagli interni dei libri. Non è chiaro chi sia stato il primo a prepararlo ma, come riporta National Geographic, il pigmento tossico venne commercializzato per la prima volta nel 1814 dalla Wilhelm Dye and White Lead Company, un’azienda con sede nella città di Schweinfurt, in Germania, con il verde smeraldo si sarebbe diffuso presto anche altrove. Fino al 1860, in Inghilterra erano state prodotte 700 tonnellate di pigmento: in quegli anni i prodotti tossici hanno letteralmente invaso il globo, passando dall’Europa agli Stati Uniti.

Nonostante la tossicità dell’arsenico fosse già conosciuta all’epoca, in pochi riuscivano a resistere a quel colore così brillante, che oltretutto richiedeva una spesa modica per la sua produzione. Le carte da parati rilasciavano una polvere verde sui mobili e sul cibo, mentre i vestiti irritavano la pelle di chi li indossava. Gli effetti nefasti non bloccarono il mercato di questo colore nocivo, che all’inizio del XIX secolo ha trovato un nuovo campo di utilizzo: le copertine e le rilegature dei libri. Nella prima metà del 1800 arriva la nascita della prima copertina in tessuto grazie all’intuizione dell’editore William Pickering e il rilegatore Archibald Leighton, un punto di svolta per l’intero settore, che permetteva di risparmiare rispetto alle copertine in pelle, con i libri che potevano essere venduti a prezzi inferiori. Un’innovazione che cambiò il mondo della lettura, rendendo i libri accessibili anche alle persone meno abbienti e ai lettori di tutti i ceti sociali.

Dopo il 1840 avvenne il boom dei libri rilegati in tessuto. I rilegatori utilizzavano anche dei coloranti, ma la sfumatura di verde dell’arsenico era molto in voga all’epoca, motivo per cui il pigmento iniziò a diffondersi anche sulle copertine dei libri. Ma il pigmento nascondeva anche un grande difetto: tendeva a sfaldarsi e a sgretolarsi con il tempo. Con il passare degli anni la tonalità andò fuori moda, un fattore che, insieme alla sua cattiva reputazione, segnò la fine del verde smeraldo e del pigmento pericoloso.

