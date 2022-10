I lockdown avrebbero rallentato lo sviluppo dei neonati

La pandemia ha stravolto la vita un po’ per tutti. E non è ancora chiaro quali conseguenze porteremo con noi per i prossimi anni, sia per colpa del virus, sia come conseguenza delle misure che si sono rese necessarie per contrastarlo. Per i nuovi nati degli ultimi due anni, ad esempio, i primi mesi di vita sono stati molto diversi dalla normalità pre-pandemica, con i lockdown che hanno ridotto drasticamente le occasioni di socialità e contatto con adulti e bambini non appartenenti al proprio nucleo familiare. E secondo una ricerca del Royal College of Surgeons di Dublino, come conseguenza molti di loro oggi potrebbero mostrare un certo ritardo nel raggiungimento di alcune tappe chiave nello sviluppo delle capacità di comunicazione.

La ricerca, pubblicata nella rivista Archives of Disease in Childhood, ha coinvolto 309 bambini irlandesi nati nei primi 3 mesi di pandemia (tra marzo e maggio del 2020). Ed è stata effettuata chiedendo ai genitori di rispondere a un sondaggio al compimento del dodicesimo mese di vita, in cui veniva chiesto loro se il bambino avesse raggiunto 10 tappe considerate importanti nello sviluppo psicomotorio e nell’acquisizione del linguaggio e delle capacità di comunicazione sociale.

Parliamo di capacità più prettamente motorie, come quella di gattonare, tenersi in piedi appoggiandosi al mobilio di casa, mantenere autonomamente la posizione eretta, o raccogliere piccoli oggetti tra indice e pollice. E capacità più specificamente comunicative, come conoscere il proprio nome, pronunciare almeno una parola di senso compiuto, indicare gli oggetti o salutare con la mano.

Raccolti i risultati, gli autori dello studio li hanno confrontati con quelli ottenuti da 1.600 bambini testati tra il 2008 e il 2011, per ottenere una media del periodo pre-pandemico. Il confronto ha mostrato che una minore percentuale di bambini cresciuti durante i lockdown avevano raggiunto alcune tappe di sviluppo entro il primo anno di vita: il 77% ad esempio aveva appreso almeno una parola di senso compiuto, contro l’89% di quelli nati prima di Covid 19; l’84% era in grado di indicare, contro il 93% degli anni precedenti; l’88% sapeva salutare con la mano, capacità sviluppata entro l’anno dal 94,5% dei bambini prima della pandemia.

Verificando e aggiustando i risultati per tenere conto di potenziali elementi confondenti, come ad esempio le condizioni socioeconomiche delle famiglie o l’ordine di nascita dei bambini (se avessero cioè fratelli e se fossero primo o secondogeniti), i ricercatori ritengono che le differenze emerse dallo studio rimangono significative a livello statistico. La ricerca, per come è stata ideata, non permette di dimostrare un nesso causale tra lockdown e uno sviluppo rallentato di alcune capacità comunicative. Ma indica senz’altro delle potenziali fragilità, che meritano di essere tenute d’occhio nei prossimi anni.

“I bambini sono resilienti e curiosi per natura, ed è estremamente probabile che ora, con il ritorno alla socialità e l’allargamento del loro cerchia sociale, le loro capacità di comunicazione sociale miglioreranno velocemente”, scrivono i ricercatori nelle conclusioni dello studio. “Ad ogni modo, questa coorte di bambini e le altre nate durante la pandemia dovranno essere monitorate fino all’ingresso nell’età scolare, per assicurarsi che le cose vadano realmente così”.