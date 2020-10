L'acqua sulla Luna: la sensazionale scoperta della Nasa

L'acqua sulla Luna c'è e potrebbe essere più accessibile del previsto: la svolta per le future missioni umane arriva da due studi pubblicati su Nature. Il primo, coordinato dalla Nasa, dimostra la scoperta inequivocabile della 'firma' della molecola di acqua (H 2 0), rilevata per la prima volta sulla Luna dal telescopio volante Sofia.

Il secondo studio, condotto dall'Università del Colorado, stima invece che oltre 40.000 chilometri quadrati di superficie lunare potrebbero intrappolare acqua sotto forma di ghiaccio in piccole cavità ombreggiate. Stime precedenti ipotizzavano la presenza di trappole fredde per un totale di circa 11.300 chilometri quadrati, ma i risultati presentati oggi sembrano suggerire una zona complessiva pari al doppio di questa estensione. Se la scoperta sarà confermata potrebbe essere più facile raggiungere le riserve d'acqua sulla Luna nell'ottica di una futura base permanente.

Non resterà che raggiungere il sito dove potrebbe essere presente il ghiaccio lunare e scavare. Le prossime missioni potrebbero trovare risposte a questi interrogativi. L’agenzia spaziale americana trasmetterà la conferenza stampa in diretta streaming attraverso vari canali tra cui youtube direttamente accessibile qui sotto.

L'esplorazione del nostro satellite è programmata dalla Nasa con un equipaggio umano che partirà alla volta della Luna grazie al progetto Artemis.

A fornire le nuove informazioni necessarie alla nuova avventura spaziale è uno strumento quanto mai singolare: un osservatorio aereo chiamato "SOFIA", acronimo di Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy nato in collaborazione con l’agenzia spaziale tedesca. Un Boeing 747P (il classico “Jumbo Jet”) è stato trasformato in un osservatorio mobile di grande versatilità, pronto ad essere portato anche in zone remote del pianeta.