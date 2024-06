Il mese più caldo di sempre

Quello del 2024 è stato il maggio più caldo dall’inizio delle misurazioni. Non solo: è infatti il 12esimo mese consecutivo in cui le temperature sono state le più alte mai registrate, e l’undicesimo in cui i valori hanno superato il grado e mezzo al di sopra di quelli dell’epoca pre-industriale. L’allarme arriva dai dati del Copernicus Climate Change Service, ed ha spinto il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres a chiedere agli stati membri un impegno più deciso sul piano climatico. Una spinta finale, necessaria secondo molti esperti per tentare in estremis di raggiungere gli obbiettivi fissati dall’accordo di Parigi: mantenere il riscaldamento globale entro il grado e mezzo, un “tipping point” climatico che secondo le previsioni più recenti rischiamo ormai di sforare già entro il 2034.

Il maggio dei record

Le medie globali registrate a maggio 2024 dal Copernicus Climate Change Service sono risultate 0,6 gradi al di sopra di quelle del ventennio 1991-2020, e ben 1,52 gradi al di sopra di quelle del 1850-1900, periodo di riferimento per l’epoca pre-industriale. Guardando all’ultimo anno, in cui 11 mesi su 12 hanno superato i record precedenti, le medie sono state 0,75 gradi sopra quelle del 1991-2020, e 1,63 sopra quelle dell’epoca preindustriale.

Il Global Annual to Decadal Climate Update della World Meteorological Organization, pubblicato negli scorsi giorni, calcola che di questo passo, c’è un 80 per cento di probabilità che le temperature medie in uno dei prossimi quattro anni superino temporaneamente il grado e mezzo al di sopra di quelle pre-industriali, e il 47% di probabilità che le medie per l’intero periodo 2024-2028 si mantengano stabilmente al di sopra di questa soglia. Un’asticella simbolica, ma che significherebbe comunque un passo in avanti verso il superamento del target fissato dagli accordi di Parigi (che è calcolato sulle medie trentennali, e non quelle annuali).

Il punto di non ritorno

Una soglia considerata dai climatologi come un autentico tipping point per il clima terrestre, capace di scatenare cambiamenti irreversibili sulla superficie del nostro pianeta. E che negli ultimi anni sembra farsi sempre più vicina: nel 2015, quando sono stati firmati gli accordi, era previsto in assenza di interventi per ridurre drasticamente le emissioni sarebbe stata raggiunta entro il 2045, ma le analisi più recenti del Copernicus Climate Change Service indicano che attualmente siamo in rotta per superare l’obbiettivo già entro il 2034.

Rimangono cinque anni per la decarbonizzazione

Un altro documento pubblicato in questi giorni e basato sui dati di Copernicus è il rapporto “Indicators of Global Climate Change”, e rivela che il riscaldamento globale legato alle attività umane procede oggi ad un ritmo di 0,26 gradi per decade, il più veloce dall’inizio delle misurazioni. Vista la velocità con cui stiamo facendo salire le temperature, il rapporto calcola che il carbon budget rimanente, cioè la quantità di CO2 che possiamo emettere prima che spinga irreversibilmente al superamento del grado e mezzo al di sopra delle temperature pre-industriali, equivale ormai ad appena 200 gigatonnellate. Una quantità che al ritmo odierno, basta per appena cinque anni.

“Viviamo in tempi senza precedenti, ma abbiamo anche capacità senza precedenti di monitorare il clima, e questo può aiutarci ad agire in modo coordinato”, commenta Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service. “Questa fila di mesi con temperature record in futuro purtroppo sarà ricordata come relativamente mite, ma se riusciremo a stabilizzare la concentrazione di gas serra nell’atmosfera nel giro di pochi anni, potremmo riuscire a tornare a queste temperature ‘miti’ entro la fine del secolo”. L’alternativa, ovviamente, è abituarsi a vivere per molto tempo in una Terra con temperature molto al disopra di quelle che abbiamo conosciuto in passato.