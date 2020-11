Come le mascherine fermano il coronavirus

Le mascherine funzionano? A quanto pare sì, e anche piuttosto bene. Con buona pace dei negazionisti e anche di quei (per fortuna pochi) medici che nonostante tutti gli indizi suggeriscano il contrario continuano nella loro opera di disinformazione sul virus. L’ulteriore riprova dell’utilità dei dispositivi di protezione arriva da una ricerca pubblicata venerdì dai Cdc americani (Centers for diseas, control and prevention) che fa chiarezza (forse una volta per tutte) sulle capacità delle mascherine di impedire gli eventi di contagio.

Coronavrirus, perché le mascherine sono efficaci: lo studio in Kansas

Lo studio è stato condotto nello Stato americano del Kansas dove il 2 luglio il governatore Laura Kelly ha firmato un provvedimento per rendere obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi pubblici. La maggior parte delle contee dello stato, 81, non ha però recepito la direttiva (una possibilità che gli veniva concessa da un’altra legge approvata solo 20 giorni prima), mentre altre 24 contee hanno deciso di adottarla.

I Ccd e il Dipartimento della salute del Kansas hanno esaminato i dati epidemiologici raccolti tra il 1 giugno e il 2 luglio, prima che entrasse in vigore l’ordinanza, per confrontarli con quelli del periodo 3 luglio-23 agosto. Ebbene: nelle 24 contee che avevano introdotto l’obbligo dei Dpi, è stata registrata una diminuzione netta del 6% casi. Al contrario, in tutte le alte contee c’è stato un aumento del 100% nell’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti.

Characteristic Before executive order Executive order effective§ After executive order % Change in incidence¶ June 1–June 7 July 3–9 August 17–23 June 1–7 versus July 3–9 July 3–9 versus August 17–23 Mandated counties (N = 24)*,** No. of daily cases†† 60 333 310 N/A N/A Incidence§§ 3 17 16 467 –6 Nonmandated counties (N = 81)†,** No. of daily cases†† 40 59 118 N/A N/A Incidence§§ 4 6 12 50 100

Questa ricerca, si legge nel documento dei Cdc, "si aggiunge alle prove a sostegno dell'importanza di indossare i dispositivi di protezione e di attuare politiche che richiedono il loro uso per mitigare la diffusione della SARS-CoV-2".

I Cdc avvertono che in 13 delle 24 contee che hanno reso obbligatorie le mascherine, oltre all'ordinanza sui dpi sono entrate in vigore nello stesso periodo altre misure di contenimento come ad esempio limitazioni agli assembramenti e regole per i bar e ristoranti. Tuttavia, l’incidenza dei contagi si è ridotta in maniera simile sia nelle contee che avevano adottato ulteriori strategie di mitigazione che in quelle che si erano affidate solo all’obbligo di mascherina.