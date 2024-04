Se il medico è una donna i pazienti hanno più probabilità di sopravvivere

Quando ci si trova ad essere ricoverati in ospedale, la bravura dei medici che ci prendono in cura può spesso fare la differenza. E sembra che in questo senso, il genere femminile sia in vantaggio. Un nuovo studio pubblicato sugli Annals of Internal Medicine rivela infatti che i pazienti curati da medici donna hanno in media una minore probabilità di morire nel corso del ricovero, e anche meno chance di tornare in ospedale dopo essere stati dimessi. Una differenza piccola ma significativa rispetto alle percentuali dei medici di sesso maschile, di cui – almeno per ora – non si conoscono in modo chiaro le cause.

Lo studio ha analizzato i dati relativi a 458mila pazienti di sesso femminile e 319mila pazienti di sesso maschile ricoverati negli ospedali americani tra il 2016 e il 2019. Di questi, circa il 31% è stato preso in cura da un medico di sesso femminile durante la degenza. Incrociando l’andamento dei ricoveri con il sesso del medico curante, i ricercatori hanno quindi calcolato la mortalità a 30 giorni dal ricovero e la percentuali di riammissioni in ospedale di ogni paziente, in funzione del sesso del medico.

I risultati, lo dicevamo, hanno portato alla luce una differenza negli esiti di salute, piccola ma statisticamente significativa: la mortalità dei pazienti di sesso femminile è risultata infatti pari all’8,15% nelle mani di un medico donna, contro un 8,38% quando il medico curante era un uomo. Per i pazienti maschi, la mortalità è risultata del 10,15% in caso di medico donna, e del 10,23% in caso di medico dello stesso sesso.

“Quello che emerge dai nostri risultati è che i medici di sesso femminile praticano la medicina in modo differente, e che queste differenze hanno un impatto sugli esiti di salute dei pazienti”, spiega Yusuke Tsugawa, dell’Università della California di Los Angeles. “Continuare le ricerche per comprendere i meccanismi su cui si basa questo legame tra il sesso del medico e la salute dei pazienti, e sul perché i benefici siano anche maggiori per i pazienti di sesso femminile, potrebbero aiutarci a migliorare la salute dei pazienti a tutto tondo”.

Se è vero che i medici donna fanno qualcosa di diverso, e di migliore, rispetto ai colleghi maschi, insomma, capire in cosa consiste permetterebbe di diffondere le buone pratiche in tutti gli ospedali, e tra i medici di entrambi i sessi, in modo da massimizzare le probabilità di sopravvivenza di tutti i pazienti. Anche una semplice differenza di mortalità dello 0,23%, infatti, si tradurrebbe in circa 5mila vite salvate ogni anno in un paese come gli Stati Uniti.