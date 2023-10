Il pianeta Mercurio si fa sempre più piccolo

Mercurio è il primo pianeta del sistema solare. Il più vicino al Sole. E anche il più piccolo: con un diametro di appena 4.800 chilometri è infatti appena più grande della nostra Luna. Non è tutto, perché dal momento della sua formazione Mercurio ha continuato a raffreddarsi, nonostante la vicinanza con la nostra stella. E questo significa che per miliardi di anni il pianeta si è anche rimpicciolito, e probabilmente continua a farlo anche oggi, almeno stando ai risultati di uno studio appena pubblicato su Nature Geoscience da un team di ricercatori dell’Esa e della Open University.

Un pianeta in contrazione

I primi indizi che indicavano un processo di rimpicciolimento di Mercurio li ha forniti la sonda Mariner della Nasa, che ha visitato il pianeta nel 1974 scattando una serie di immagini storiche della sua superficie. Le fotografie mostravano la presenza di enormi scarpate sul pianeta, compatibili con quelle che sulla Terra conosciamo come faglie inverse, cioè delle aree della crosta in cui una faglia è sottoposta a fenomeni compressivi, che spingono le rocce ad un lato della faglia a scivolare al di sopra di quelle del lato opposto. La missione Mercury, tornata sul pianeta nel 2011 e nel 2015, ha confermato la presenza di queste strutture geologiche, dimostrando che sono anche particolarmente diffuse sulla superficie di Mercurio. E questo, per gli scienziati, è un indizio del fatto che il pianeta si sia rimpicciolito nei miliardi di anni trascorsi dalla sua formazione.

Il perché è facile da intuire: raffreddandosi l’interno di Mercurio riduce il suo volume, come fa la maggior parte dei materiali, e di conseguenza la crosta superficiale si trova a coprire un’area sempre minore, e finisce per “ripiegarsi su sé stessa”, creando delle faglie inverse e le conseguenti scarpate visibili dallo spazio. È un po’ quello che accade a una mela quando, invecchiando, si formano delle rughe nella buccia, anche se in questo caso è la progressiva perdita di acqua a ridurne il volume, mentre nel caso di un pianeta il fenomeno è dovuto alla contrazione termica.

Una datazione difficile

Se il progressivo rimpicciolimento di Mercurio è perciò cosa pressoché certa, datare il fenomeno non è semplice. I calcoli effettuati negli scorsi anni hanno determinato che in totale il diametro del pianeta è diminuito di circa 7 chilometri. Ma per stabilire quando sia successo, e se si tratti di un fenomeno ancora presente, bisogna datare l’origine delle scarpate presenti sulle faglie inverse. Un’impresa tutt’altro che semplice avendo a disposizione unicamente delle foto della superficie. Il metodo più diffuso consiste nel contare i crateri presenti in un dato punto del pianeta, perché più è antica una porzione della crosta, più tempo ha avuto per farsi bucherellare dai meteoriti. Calcoli del genere indicano che le scarpate su Mercurio dovrebbero avere circa 3 miliardi di anni, ma non si tratta di risultati particolarmente affidabili, e non ci dicono se il pianeta continui, o meno, a rimpicciolirsi anche oggi.

Nel nuovo studio, i ricercatori inglesi hanno utilizzato un metodo diverso. Hanno concentrato l’attenzione su alcune strutture di dimensioni minori presenti lungo i margini delle faglie inverse di Mercurio, conosciute come graben, avvallamenti provocati dalla distensione della crosta. Nel caso di Mercurio, i ricercatori ritengono che siano causati dai margini delle faglie inverse che si dilatano mentre scorrono sopra al margine opposto. Un po’ come – spiegano gli scienziati – quando pieghiamo un toast, e vediamo formarsi delle crepe nella crosta del pane.

Risultato?

I graben sono formazioni molto meno profonde rispetto alle scarpate che segnano le faglie inverse di Mercurio. E per questo, è possibile datarne la comparsa con una certa precisione, perché è noto il tasso con cui il rimescolamento dei detriti posti sulla superficie ne coprirebbe la presenza. Secondo i calcoli dei ricercatori inglesi, devono quindi avere meno di 300 milioni di anni. E hanno buone probabilità di essere anche più recenti, e quindi un potenziale indizio del fatto che Mercurio non avrebbe ancora smesso di rimpicciolirsi.

È vero, non si tratta di una dimostrazione inequivocabile, ma quanto meno indica dove concentrare l’attenzione alla prossima visita, per studiare più a fondo questo aspetto ancora misterioso della geologia di Mercurio. E fortunatamente, non bisognerà attendere molto: la prossima missione a visitare Mercurio sarà infatti BepiColombo, joint ventures dell’agenzia spaziale europea e giapponese, che porterà una sonda in orbita entro il 2026.