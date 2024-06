Le microplastiche sono presenti anche nel pene umano: i timori degli studiosi

Le microplastiche si trovano ormai ovunque, anche nel pene umano. È quanto è stato scoperto da uno studio pubblicato sulla rivista 'Ijir: Your Sexual Medicine Journal' e coordinato dall'università di Miami. I ricercatori, spiega il Guardian, hanno analizzato campioni di tessuto prelevati da cinque uomini sottoposti a intervento chirurgico per una protesi peniena gonfiabile, un’opzione di trattamento per grave disfunzione erettile, e in quattro casi sono state trovate microplastiche, soprattutto Pet e polipropilene, entrambi utilizzati negli imballaggi di alimenti e bevande e in altri oggetti di uso quotidiano. Particelle che misuravano da 0,5 mm a 0,002 mm.

Di recente questi inquinanti erano stati individuati anche nei testicoli e nello sperma nonché nel sangue. Si tratta di minuscole particelle che vengono ingerite mangiando, bevendo, ma anche respirando. Il sospetto - per ora non dimostrato scientificamente - è che la loro presenza possa avere un ruolo nella disfunzione erettile e nell'infertilità maschile.

Secondo gli studiosi il pene potrebbe essere particolarmente vulnerabile alla contaminazione da microplastiche a causa dell’elevato flusso sanguigno durante l’erezione. Benché l'impatto complessivo sulla salute umana sia ancora ignoto, è stato dimostrato in laboratorio che questi inquinanti possono provocare danni alle cellule e infiammazioni nei tessuti.

"Il pene è un organo vascolare e spugnoso, quindi è decisamente vulnerabile" dice Ranjith Ramasamy, uno dei ricercatori che ha partecipato allo studio. "Abbiamo scoperto che le microplastiche erano presenti nella muscolatura liscia. Tutto ciò che sappiamo è che non dovrebbero essere lì e sospettiamo che questo possa portare a una disfunzione della muscolatura liscia”. Ramasamy sottolinea come siano "urgentemente necessarie ulteriori ricerche per determinare il potenziale ruolo delle microplastiche nella disfunzione erettile e nell’infertilità maschile. Il numero degli spermatozoi negli uomini è in calo da decenni e il 40% dei conteggi bassi rimane inspiegato, sebbene l’inquinamento chimico sia stato implicato in molti studi. Recenti lavori sui topi hanno mostrato che le microplastiche riducono il numero degli spermatozoi e causano anomalie e disturbi ormonali".