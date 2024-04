"I primi micro reattori nucleari in Italia nel 2033"

"Se il quadro normativo verrà stabilito rapidamente, potremmo prevedere di dispiegare i primi SMR in Italia entro il 2033". Lo promette Stefano Buono, CEO e fondatore di newcleo, la startup impegnata nello sviluppo di reattori nucleari di IV Generazione.

"Accogliamo con entusiasmo i risultati dell'incontro del G7 su energia e clima. Il sostegno all'energia nucleare e la graduale eliminazione del carbone entro il 2035 vanno di pari passo, poiché l'energia nucleare potrà facilmente sostituire il carbone nelle applicazioni di riscaldamento industriale e di produzione di elettricità" concludono da Newcleo.

"SMR" è la parola d'ordine per la nuova spinta al ritorno dell'energia nucleare: piccoli reattori da 300 mega watt pensati per essere modulari. Questa tecnologia mira a fornire una fonte di energia sicura e stabile e a ridurre significativamente gli attuali volumi di rifiuti radioattivi, utilizzandoli come combustibile nei reattori.

Il primo passo della tabella di marcia di newcleo sarà la progettazione e la costruzione del primo mini-LFR (reattore veloce raffreddato a piombo) da 30 MWe, che sarà installato in Francia entro il 2030. In parallelo, newcleo vuole investire nella costruzione di un impianto per la fabbricazione di MOX (combustibile nucleare a base di ossido misto di uranio e plutonio, ricavato dalle scorie nucleari esistenti) per alimentare i suoi reattori. Due anni dopo newcleo costruirà anche il suo primo reattore da 200MWe nel Regno Unito.

In Italia, newcleo che impiega oltre 100 ricercatori nella sua sede a Torino, collabora dal 2022 con Enea per la realizzazione del suo primo prototipo: un reattore non nucleare che consentirà di testare tutta la componentistica e il funzionamento dei reattori di newcleo, senza tuttavia utilizzare materiali radioattivi.