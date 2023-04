Svelato il segreto del mostro di Tully

Ha 300 milioni di anni ed è una delle creature più misteriose che abbiano mai abitato sul nostro pianeta. Parliamo del Tullimonstrum gregarium anche noto come Mostro di Tully. E per capire come nasce un simile nome basta uno sguardo alle ricostruzioni fatte dai paleontologi: sembra una specie di seppia, con strani occhi a stelo e, dove immagineremmo di vedere una bocca, una lunga proboscide che termina con una specie di pinza dentata. Da circa 70 anni – cioè da quando è stato scoperto lungo le rive di un torrente americano – gli scienziati cercano di capire esattamente di che genere di creatura si trattasse. E un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Paleontology, inizia oggi, finalmente, a fare un po’ di chiarezza.

Il problema con una creatura bizzarra come il mostro di Tully è capire dove inserirlo all’interno degli intrecci tassonomici che descrivono l’evoluzione degli esseri viventi. A guardare i fossili di questi bizzarri animaletti, che sembra abitassero le acque del lontano passato e raggiungessero più o meno una lunghezza di 15-30 centimetri, è infatti pressoché impossibile identificare caratteristiche morfologiche che ne determinino con precisione l’appartenenza a un gruppo noto di esseri viventi.

Negli anni è stato ritenuto un antenato dei molluschi, degli artropodi, degli attuali vertebrati, e di diversi phylum ormai scomparsi. Per alcuni scienziati, diverse caratteristiche morfologiche potevano far pensare ad un antico parente delle attuali lamprede, pesci cartilaginei privi di mascella. Il che lo avrebbe fatto inserire di diritto nel sub phylum dei vertebrati. Altri esperti sono sempre stati di opinione contraria, e per decenni il dibattito attorno al phylum di appartenenza del mostro di Tully è rimasto impantanato in questa diatriba.

Per risolvere una volta per tutte il mistero, gli autori del nuovo studio hanno raccolto 150 fossili di Tullimonstrum gregarium, e li hanno analizzati con uno scanner laser 3D e altre avanzate tecniche di imaging, comparando le loro caratteristiche con quelle di altre 50 creature provenienti dallo stesso sito in cui era stato identificato il primo fossile di mostro di Tully, e risalenti quindi al medesimo periodo storico. Il responso, alla fine delle loro analisi, è stato categorico: non si tratta di un vertebrato. Che razza di animale era, allora? È quello che vogliono provare a scoprire in futuro gli autori dello studio. Per ora, insomma, il mostro di Tully ha solamente iniziato a rivelare alcuni dei suoi tanti segreti.