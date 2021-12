Omicron, l'effetto del booster con il vaccino Moderna contro la variante del Covid

La dose booster del vaccino a mRna Moderna nel dosaggio da 50 microgrammi (pari cioè alla metà della dose utilizzata nelle due iniezioni del ciclo primario) attualmente autorizzato ha aumentato i livelli di anticorpi neutralizzanti contro la variante Omicron del virus SarsCoV2 di circa 37 volte rispetto ai livelli pre-boost, e ad una dose di 100 µg ha aumentato i livelli di anticorpi neutralizzanti di circa 83 volte rispetto a livelli pre-boost. Sono i dati preliminari, annunciati oggi dalla compagnia farmaceutica, che includono sieri di 20 riceventi il richiamo a ciascuna delle dosi considerate. La società ha testato per la variante Omicron sia il vaccino autorizzato che i candidati booster multivalenti, i quali anche hanno rinforzato gli anticorpi neutralizzanti anti-Omicron all'incirca degli stessi livelli.

Sulla base dei risultati emersi, si legge in una nota, vista la "forza dei titoli di anticorpi neutralizzanti generati dal vaccino" attuale "mRNA-1273" e visto "il rapido ritmo di espansione di Omicron e la maggiore complessità della distribuzione di un nuovo vaccino, la società concentrerà i suoi sforzi a breve termine sul booster mRna-1273 per affrontare" il nuovo mutante, pur continuando a lavorare a un vaccino specifico per Omicron.