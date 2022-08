Piero Angela diceva l'unica messa che valeva la pena ascoltare

Prendete una puntata di Superquark. È pressoché identica, da anni. Una liturgia di mezza estate, una messa laica. Prima c'è il documentario Bbc; comportamento animale, paesaggi mozzafiato, il bello della nostra Terra. Poi le rubriche e i servizi. Gli esperimenti di fisica con modellini semplici e intuitivi, gli appunti storici di Alessandro Barbero, i servizi dai laboratori scientifici di tutto il mondo, l'etologia col compianto Danilo Mainardi. Infine la scienza in cucina o le scoperte mediche. Si ascolta in silenzio. E quando si spegne il televisore ci si sente più ricchi.

L'officiante è Piero Angela. Il che porta a un bel paradosso: può essere ministro del culto chi ha fatto della razionalità e dell'immanenza il proprio faro? Sì, se la religione si chiama, semplicemente, 'essere umano'. Angela ci ha avvicinato al bello che spinge il mondo, alla forza esplosiva, infinita e propulsiva dell'ingegno dell'uomo. Ha spezzettato per ricomporre in modo chiaro e semplice, aprendo a tutti i confini del sapere. Ci ha mostrato come i semi dell'autodistruzione abbiano un antidoto nel quale riporre fiducia. E non è retorica. Sono quasi 70 anni di libri, trasmissioni, interviste. Tutti con un intento univoco e un solco delimitato. Prosaicamente, almeno in Italia, è precursore dello 'spiegone'. Oggi passiamo giornate a molestare gli smartphone alla ricerca di tracce giornalistiche che ci raccontino "perché succede così" o "cosa dobbiamo fare?". Lui aveva compreso che fare divulgazione era questo, in anticipo su tutto e tutti: darci gli strumenti per capire e per decidere il meglio. La sua modernità, inoltre, non finisce qui. È stato, lo potremmo dire con un termine oggi in voga, un fenomenale - e forse uno dei primissimi - 'debunker'.

Ci sono alcune parti dei suoi libri che ho divorato e ridivorato. Angela era amico di James Randi, prestigiatore e smascheratore di ciarlatani. Racconta spesso dei loro incontri, di come insieme osservavano truffatori e imbonitori e di come, miseramente, questi crollavano. Nessuno riesce a piegare il metallo con la mente, nessuno muove gli oggetti, nessuno parla coi morti, nessuno provoca transustanziazioni. Il milione di dollari promesso da Randi ai dimostratori dei paranormale sarebbe ancora lì, intonso e intatto.