"Così ho scoperto un'esplosione stellare"

Un bagliore nel buio dello spazio, una luce improvvisa che squarcia il vuoto cosmico, un puntino ai nostri occhi, ma che in realtà nasconde ben altro. Un'esplosione stellare come quella avvenuta nella galassia di Andromeda, la sorella maggiore della Via Lattea, a una distanza di due anni luce dalla Terra. La "nova", come viene definita in gergo, è stata scoperta e immortalata dall'astrofisico Gianluca Masi, direttore scientifico e fondatore del Virtual Telescope Project, che la sera del 1° ottobre ha notato nel cielo stellato qualcosa di anomalo. Qualcosa che negli scatti del 15 agosto non c'era. Il fenomeno è stato individuato proprio grazie a un confronto tra le immagini precedenti della stessa galassia, in cui quel bagliore era totalmente assente. Dopo le dovute verifiche è arrivata la conferma: si trattava di un cosiddetto "transiente", ossia un evento astronomico transitorio mai segnalato prima, nel caso specifico una nova.

L'esplosione stellare nella galassia di Andromeda

Una scoperta spaziale che non è certo avvenuta per puro caso, come confermato a Today da Masi: "Dall’inizio di agosto, il Virtual Telescope Project ha avviato un’attività di costante monitoraggio delle due grandi galassie a noi più vicine: quella di Andromeda (Messier 31) e quella del Triangolo (Messier 33), al fine di individuare astri dalla luminosità cangiante in quelle zone del cielo. Una ricerca che nelle scorse settimane aveva già dato frutti importanti, come la scoperta di due nuove stelle variabili nella regione occupata da Messier 33. Ora arriva la prestigiosa scoperta di una nova nella galassia di Andromeda".

"Quando si scopre qualcosa di nuovo - prosegue l’esperto - ci vuole sempre un po’ di buona sorte, ma che da sola non basta. Ci vogliono gli strumenti giusti nel posto e nel momento giusto. Ma al di là della fortuna, la scoperta è frutto di un programma specifico avviato due mesi a Manciano, in provincia di Grosseto, il cielo più stellato dell’Italia peninsulare. Dopo due mesi di attività, lo scorso 1° ottobre ho notato una microscopica differenza. Un piccolo puntino che prima non c’era. Così ho iniziato le verifiche del caso, per capire se si trattasse di un oggetto già noto o di un corpo celeste in transito". La conferma che si trattasse di un’esplosione stellare è arrivata nei giorni successivi: "Dopo la prima scoperta, il 2 ottobre ho ripuntato l’occhio verso la stessa zona della galassia di Andromeda e ho notato non solo che il puntino ancora c’era, ma che era diventato ancora più luminoso, un comportamento compatibile con l’ipotesi di nova. Quando l’ho inquadrata ieri, martedì 3 ottobre, per la terza volta consecutiva l’ho trovata ancora più brillante".

Cos'è una nova: la potenza di un'esplosione nucleare

Ma cosa sono le novae? Questi oggetti, in gergo definiti sistemi binari stretti, sono composti da una coppia di stelle in cui una delle due è una nana bianca, lo stadio finale di una stella simile al Sole: "Quest’ultima - spiega Gianluca Masi - ruba materia dalla compagna, accumulandolo sulla regione esterna della propria struttura. A lungo andare, pressione e temperatura di questo strato aumentano, fino all’innesco di una violenta reazione di fusione nucleare. Proprio l’energia liberata da queste reazioni produce uno straordinario aumento di luminosità del sistema e contribuisce a disperdere l’accumulo di gas. In questa fase, la luminosità aumenta di decine di migliaia di volte, consentendo la visione di eventi simili anche da molto lontano, come in questo caso". "In questi casi - precisa l’astrofisico - per una persona di scienza è corretto utilizzare il termine ‘probabile nova’. Per rimuovere quel ‘probabile’ sarebbe necessario effettuare una verifica spettrale del corpo celeste e valutare se siamo di fronte a una nova. Non sempre è possibile avere lo spettro, anche a causa della distanza dalla galassia di Andromeda, ma tutta la fenomenologia e gli aspetti verificati convengono verso quella direzione".

La durata di questi fenomeni astronomici non è sempre la medesima, ma è possibile che la nova individuata nella galassia di Andromeda rimanga osservabile per diverse settimane: "Alcune sono più veloci - sottolinea Masi - in altre l’esplosione si esaurisce più lentamente. Soltanto le osservazioni dei prossimi giorni potranno darci risposte concrete, ma data la rapidità dell’esemplare nell’evolversi mi aspetto che possa rimanere visibili per altre 2-3 settimane. Una volta esaurita l’energia dell’esplosione il fenomeno ricomincia, motivo per cui spesso si parla di novae ricorrenti. Si ritiene infatti che le esplosioni si ripetano a distanza di tempo, con intervalli a volte talmente blandi da non permettere di avere un riscontro storico".

Il cielo limpido, "alleato" della scienza

Una scoperta affascinante in cui l’astrofisico italiano ha avuto un alleato imprescindibile, il cielo di Manciano: "La qualità del cielo sopra la Maremma grossetana è stata fondamentale. L’assenza di inquinamento luminoso permette alle tecnologie impiegate di catturare anche i corpi celesti più elusivi, che da altri luoghi del Paese non sarebbero affatto visibili, a parità di strumenti. Ciò garantisce osservazioni e misurazioni particolarmente preziose e significative per la scienza. Per questo motivo abbiamo avviato da tempi una campagna di sensibilizzazione per salvaguardare e mettere in sicurezza il cielo di Manciano, proprio sotto il profilo dell’inquinamento luminoso, che va ricordato, è una forma di inquinamento come le altre. Questa scoperta – conclude Masi – è figlia di queste condizioni, senza un cielo privo di luci, non avrei potuto individuare la nova quando ancora era debole. Per questo motivo sarebbe giusto per preservare l’ultima oasi davvero stellata dello Stivale, facilmente accessibile a tutti".

