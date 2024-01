I nuovi satelliti che ci controllano

L’orbita terrestre non è mai stata tanto affollata. In appena quattro anni, Starlink, la megacostellazione di Elon Musk, ha già lanciato nella bassa orbita terrestre più di 5mila satelliti. Kuiper System, del rivale di sempre Bezos, ha solo due prototipi in orbita, ma prevede di lanciare oltre tremila satelliti nei prossimi tre anni. E anche la Commissione Europea è al lavoro per creare la propria megacostellazione, nome in codice Iris (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity, and Security), che dovrebbe garantire connessioni satellitari a banda larga su tutto il territorio europeo. Con tanti progetti in campo, in molti iniziano a pensare che questa nuova corsa allo spazio potrebbe rivelarsi pericolosa, ingolfando l’orbita terrestre e rendendo sempre più difficili le osservazioni astronomiche e i nuovi lanci spaziali. Ne abbiamo parlato con Luciano Anselmo, Associato di Ricerca Senior del Laboratorio di Dinamica del Volo Spaziale dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Cnr.

Dottore, la bassa orbita terrestre inizia a ad essere troppo affollata?

“Innanzitutto bisogna distinguere di che orbita parliamo. In generale i satelliti vengono utilizzati in un intervallo di altezza che parte più o meno al di sopra i 200 chilometri, perché sotto questa quota c'è ancora dell'atmosfera residua che sottrae energia e li fa ricadere in fretta. Dai 200 chilometri ai 36mila sono concentrati la maggior parte dei satelliti. A 36mila ci sono i satelliti geostazionari, quelli per le telecomunicazioni che rimangono fissi rispetto alla superficie terrestre. Intorno ai 20mila ci sono i satelliti per la navigazione, come i Gps. E poi esiste un regime chiamato tecnicamente orbita bassa che va dai 200 fino a 1.800/2mila chilometri di altezza. All'interno di questo intervallo però le orbite basse possono essere molto diverse: un conto è essere a 500 chilometri di altezza, un conto è essere a mille o millecinquecento. Perché dal punto di vista fisico al di sotto dei 650 chilometri l'effetto dell'atmosfera residua influenza ancora i satelliti, e in un tempo più o meno lungo se ogni tanto non si utilizzano dei motori per mantenere la quota, perdono altezza, e prima o poi rientrano. Al di sopra dei 650/700 chilometri l'effetto dell'atmosfera è veramente piccolo, e dal punto di vista operativo un oggetti che si trova su queste orbite può rimanerci per centinaia e poi migliaia di anni. Quelli al di sotto di questa quota quindi al termine della loro vita operativa prima o poi si distruggeranno nell'atmosfera, al di sopra invece sono destinati a rimanere in orbita come rifiuti spaziali per lunghissimo tempo.”

Ad altezze diverse, quindi, la situazione è differente?

“L’affollamento dell’orbita terrestre può essere distinto in due fasi storiche diverse. Fino a meno di 10 anni fa il massimo della concentrazione di satelliti, di stadi dei lanciatori con cui sono stati messi in orbita, e di frammenti prodotti accidentalmente, era compresa tra i 700 e mille chilometri di altezza. Nell’ultimo decennio questa situazione è stata rivoluzionata, perché il lancio delle megacostellazioni è invece concentrato sotto i 600 chilometri, in un'orbita bassa ancora più bassa. Il massimo dell'affollamento oggi lo troviamo attorno ai 550 chilometri, dove vengono lanciati i satelliti di Starlink. A questa quota, in un intervallo di 10 chilometri ormai possiamo trovare anche più di 2mila satelliti. Intorno agli 800 chilometri, dove per anni e anni c'è stato il massimo della concentrazione, tra oggetti intatti e detriti in uno stesso intervallo di 10 chilometri oggi ne troviamo poco più di 500. Questo da l'idea di come il lancio di Starlink abbia completamente cambiato la situazione.”

Che problemi causa una simile concentrazione di oggetti in orbita?

“Per spiegarlo è importante una premessa: ovviamente non conta solo l'affollamento in senso stretto, ma è fondamentale anche se questi oggetti sono oggetti attivi e manovrabili, oppure oggetti morti o completamente passivi. Dal punto di vista dei problemi che ci causa, quindi, l'affollamento che abbiamo alle quote più alte è diverso da quello che abbiamo alle quote più basse. Tra i 700 e i mille chilometri il pericolo è legato principalmente ad oggetti non più controllati che si accumulano in orbita e possono rappresentare un pericolo per altri satelliti funzionanti: se ci vanno a sbattere contro possono distruggerli, perché le velocità relative in orbita bassa sono altissime, anche 36mila chilometri orari, e a queste velocità anche un oggetto metallico di un centimetro che sbatte contro un satellite libera l'energia di una bomba a mano. Questo genere di affollamento rappresenta un problema per lo sviluppo delle attività spaziali: se si accumulano troppi detriti del genere, può diventare impossibile condurre delle missioni spaziali.”

Alle quote bassissime dove vengono lanciate le megacostellazioni, invece, quali sono i rischi?

“In questo caso parliamo di un affollamento di oggetti tutti attivi, e i problemi sono quindi diversi, e riguardano il coordinamento dei movimenti di tutti questi satelliti per evitare che si avvicinino troppo, e per evitare che entrino in contatto con i detriti che affollano le loro orbite. Starlink per esempio fa un lavoro mostruoso: fanno migliaia e migliaia di manovre evasive ogni mese per evitare di continuo collisioni. È un lavoro gigantesco che fino a 10 anni fa era considerato impossibile, e che ora invece è fattibile per via dello sviluppo delle capacità di calcolo.”

Star link però prevede di decuplicare i suoi satelliti nell'arco di qualche anno, i competitori vogliono fare lo stesso. Quanto è sostenibile un simile livello di controllo negli anni a venire?

“Bisognerà vedere se questi sistemi, anche con l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale, potranno permettere di gestire una situazione per cui nel giro di 10 anni potrebbero esserci 50mila o 100mila satelliti in più, tutti concentrati in queste orbite. E fin qui parliamo di grandi difficoltà che avremo se tutto andasse bene. Questi oggetti però si guastano, e ci sono tanti detriti piccoli che i radar non vedono. Nello spazio attorno alla terra i radar militari oggi seguono 45mila oggetti, più grandi di 5/10 centimentri. Gli oggetti più piccoli ma comunque potenzialmente distruttivi possono essere un milione. Se uno di questi oggetti sbatte contro un satellite e lo rende non operativo, diventa a sua volta un detrito. E c'è sempre la possibilità che una manovra evasiva non riesca e ci sia un impatto catastrofico che può provocare una nube di parecchie migliaia di altri frammenti, ognuno dei quali può provocare una collisione catastrofica contro un altro satellite, col rischio di una reazione a catena che renderebbe inagibile lo spazio attorno alla terra. Il rischio che non si riesca più a stargli dietro quindi è reale, soprattutto se andassero in porto tutte le megacostellazioni annunciate negli ultimi anni.”

C’è chi dice che le mega costellazioni segneranno al fine delle osservazioni astronomiche dal suolo. Che ne pensa?

“Per l'astronomia io temo che l'impatto delle costellazioni sarà sempre più significativo nei prossimi anni, ed è stato forse sottovalutato, almeno all'inizio. Le camere astronomiche dei telescopi sono sempre più sensibili, perché devono studiare oggetti cosmologici, cose lontane 10-15 miliardi di anni luce, e quindi un satellite che orbita a 500/mille chilometri di distanza, per quanto puoi provare a scurirlo, sarà comunque sempre molto più luminoso degli oggetti celesti che vogliamo studiare. Inoltre sempre più spesso usiamo camere a campo molto largo. E questi telescopi vengono sopraffatti dalle costellazioni in bassa orbita perché in ogni sessione di osservazione ce ne passano moltissimi. Esistono tecnologie per eliminare le loro tracce, ma è un aggravio sempre maggiore, destinato a peggiorare sempre di più nei prossimi anni, rendendo costose e difficili queste osservazioni. Ormai persino il telescopio spaziale Hubble che è nello spazio a 500 chilometri di altezza comincia ad avere un mucchio di tracce di satelliti che gli passano nel campo di osservazione. Quindi neanche usando telescopi in orbita si risolve il problema. L'impatto quindi c'è, sarà sempre più grave in futuro, e purtroppo non è risolvibile almeno con gli strumenti proposti fino ad oggi.”

Parlando di sicurezza umana, i satelliti in orbita non pongono pericoli?

“Ci sono due tipi di rischi. Uno ambientale, perché gli oggetti che rientrano nell'atmosfera inquinano l'alta atmosfera con metalli e altre sostanze, e producono cambiamenti che possono avere effetti sullo strato d'ozono, e sul clima. E poi il rischio propriamente detto di impatto a terra, e questo può riguardare sia le persone, sia anche principalmente in prospettiva futura il traffico aereo civile. Per quel che riguarda l'impatto ambientale, tutti i rientri hanno un impatto perché il problema è il materiale che si disintegra nell'atmosfera al rientro. Parlando di impatto a terra, gli oggetti che sono in grado di resistere in parte al rientro e di produrre quindi dei frammenti che raggiungono il suolo devono avere dimensioni notevoli, ma sono più comuni di quanto si creda. Anche molti stadi di lanciatori e satelliti con una massa al di sopra di qualche quintale, possono produrre qualche frammento che sopravvive fino a terra. Il rischio per ogni singolo oggetto rimane sempre estremamente piccolo. Il rischio globale però aumenta col numero di satelliti in orbita e di oggetti che rientrano nell’atmosfera. Oggi, con quel che sta rientrando in questo momento, la probabilità che una persona in giro per il mondo venga colpita da un frammento di un rientro incontrollato è del 3% ogni anno.”

A cosa servono le costellazioni di satelliti, e perché ne stiamo lanciando così tante ultimamente?

“Quando si vogliono utilizzare i satelliti per qualche forma di telecomunicazione ovviamente c'è il problema che nasce dalla meccanica orbitale: più un’orbita è bassa, più un satellite deve muoversi velocemente. Per decenni l’orbita geostazionaria è stata la più utilizzata per le telecomunicazioni e i canali televisivi, perché permette al satellite di rimanere fisso su un certo punto della Terra in modo che copra costantemente una determinata regione con i segnali desiderati. Il problema è che così i satelliti sono abbastanza lontani, e quando si aumenta la distanza ci vogliono trasmettitori e ricevitori molto più potenti per poter gestire il segnale. Infatti normalmente venivano gestiti da grandi antenne che poi a terra veicolavano il segnale con sistemi terrestri.

La svolta delle megacostellazione è arrivata con l'idea di utilizzare i satelliti per le connessioni internet direttamente da satellite. I satelliti a quote molto basse permettono di trasmettere i segnali di internet con una larghezza di banda elevata anche senza grandi ricevitori. Visto che a bassa quota devono essere in continuo movimento ne servono però tanti per garantire un segnale stabile, così che, mentre uno passa e va oltre l'orizzonte, ne appaiono altri due o tre. E per coprire tutta la Terra in questo modo ho bisogno di centinaia e migliaia di satelliti: più ne ho più posso tenerli bassi e migliorare la trasmissione. Esistono poi costellazioni analoghe di satelliti più piccoli che fanno la stessa cosa per l'osservazione della Terra. riprendono le aree sorvolate. Per il momento queste sono le due destinazioni principali. La prima, quella in cui si sta scatenando la competizione tra Musk, Beszos e altri operatori come One Web, è per internet. Però anche l'osservazione della Terra per gli scopi più vari, dall'intelligence ai servizi di notizie, è un campo in espansione.”

Quali sono i grandi progetti previsti per i prossimi anni?

“Di costellazioni ce ne sono diverse in fase avanzata di sviluppo, molte che hanno fatto richiesta per le autorizzazioni per l'assegnazione delle frequenze e per poter operare nei paesi che richiedono un'autorizzazione, come gli Stati Uniti. Quando si sente dire che nei prossimi anni verranno lanciati 50 o 100mila satelliti ci si riferisce a quelli per cui sono state richieste queste autorizzazioni, ma ovviamente non è detto che saranno davvero lanciati tutti, e può darsi anzi che alla fine se ne realizzi l'1%. Il progetto più solido al momento, come concorrente di Starlink, è ovviamente la megacostellazione Kuiper di Amazon, perché ha sicuramente tutti i soldi necessari a realizzarla, anche se è in ritardo di molti anni rispetto al previsto.

Da tener d'occhio c'è anche qualcosa di europeo. Per il momento One Web, che ha avuto difficoltà e fallimenti ma è stata salvata dal governo inglese e ha ricevuto un'iniezione di capitale e bisognerà vedere come andrà avanti. E poi ovviamente ci sono moltissimi progetti cinesi, e lì dipenderà molto da cosa deciderà il governo. Vedendo quello che stanno facendo in tutti gli altri settori spaziali in cui si sono impegnati è logico che se la Cina decide realmente di puntare su una certa strada è in grado di portarla a termine in pochissimo tempo, perché capitali e capacità tecnologiche non gli mancano di certo.”

Quali sono le soluzioni per questo affollamento spaziale?

“Si sta lavorando da parecchio tempo. Esiste un'organizzazione di cui ho fatto parte anche io, che si chiama Inter Agency Space Debris Coordination Committee, che è un comitato internazionale composto dalle principali agenzie spaziali, al momento 13 tra cui Asi, che si occupa proprio di creare tecnicamente le soluzioni per mitigare il problema dei rifiuti spaziali. E nel corso dei decenni, dagli anni '90 in poi, ha messo a punto tutta una serie di linee guida per la gestione dei rifiuti spaziali, che quasi tutti hanno approvato, anche se poi l'implementazione è molto variabile. Ci sono poi iniziative di active removal, cioè di costruire satelliti che vanno a prendere gli oggetti critici e li fanno rientrare in maniera controllata. Nei prossimi anni ne vedremo diversi di questi progetti. Il problema è che si tratta di un approccio costoso, perché andare a riprendere un oggetto in orbita costa quanto lanciarne uno nuovo. In ogni caso, si tratta di soluzioni che si cercano per i problemi causati nel passato, negli scorsi decenni quando sono state intasate le orbite relativamente elevate. I problemi che stiamo causando oggi, l'intasamento che causeranno le mega costellazioni, probabilmente inizieremo a pensare come risolverli solo tra qualche decennio.”