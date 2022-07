La strampalata storia del nuovo buco nell'ozono che per fortuna non c'è

Con la messa al bando dei cfc, i clorofluorocarburi presenti in passato nelle bombolette spray e in molti altri prodotti, pensavamo di aver risolto il problema del buco nell'ozono. Una nuova ricerca, appena pubblicata sulla rivista dell'American Institute of Physics, avverte però che potremmo aver cantato vittoria troppo presto: un enorme buco nell'ozono, sette volte più grande di quello antartico, si anniderebbe infatti, da decenni, nell'atmosfera all'altezza dei tropici, senza che la comunità scientifica se ne fosse mai accorta. Se i calcoli dell'autore dello studio, il fisico Qing-Bin Lua dell'Università di Waterloo (in Canada), si rivelassero corretti, potrebbe avere effetti drammatici sulla salute di milioni di persone, esposte da decenni a livelli nocivi di radiazioni Uv. Buona parte della comunità scientifica (fortunatamente) non condivide però i timori del fisico canadese.

Per comprendere la discussione, dobbiamo ricordare cos'è il buco nell'ozono. I più giovani forse non lo ricordano nemmeno. Ma negli anni '80 e '90, prima che si iniziasse a parlare diffusamente dei pericoli legati ai cambiamenti climatici, era il più discusso pericolo per la salute del pianeta: un assottigliamento stagionale dello strato di ozono stratosferico in corrispondenza dei poli, in particolare l'Antartide, che rischiava di compromettere la sua fondamentale azione schermante, che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole. Le ricerche dimostrarono che il fenomeno era dovuto all'azione di elementi alogeni, come il cloro, prodotti dalle attività umane, che una volta raggiunta l'atmosfera possono catalizzare reazioni chimiche che distruggono l'ozono.

Per una volta, il mondo si mosse compatto: nel 1987 è stato firmato il protocollo di Montréal, che impegnava i firmatari a ridurre produzione e utilizzo delle sostanze chimiche (principalmente i cfc) che possono danneggiare lo strato di ozono atmosferico. L'accordo iniziò a essere messo in pratica negli anni '90, e si rivelò un successo senza precedenti in tema ambientale: nel 2018 la Nasa ha certificato una riduzione del 20% del buco dell'ozono nella zona antartica (il più grande dei due comparsi su entrambi i poli) rispetto al 2005, e si prevede che la situazione potrebbe sanarsi del tutto più o meno intorno alla metà del secolo.

Tutto bene quel che finisce bene, insomma, se non fosse che i nuovi calcoli di Lua mettono in luce un pericolo fino ad oggi sconosciuto, e di proporzioni ancora maggiori. I dati da lui analizzati rivelerebbero infatti la presenza di un buco nell'ozono sette volte più grande di quello antartico, e con caratteristiche non stagionali: se quello antartico si forma ogni anno in primavera, per poi chiudersi, quello tropicale sarebbe presente tutto l'anno. L'indebolimento dello strato di ozono esporrebbe un'enorme zona del pianeta, che ospita circa metà della popolazione globale, agli effetti nocivi dei raggi Uv: melanomi, problemi agli occhi, indebolimento del sistema immunitario. E potrebbero produrre danni incalcolabili anche all'ambiente.

Come mai nessuno se ne era accorto prima? Perché le conclusioni del fisico canadese si basano in larga parte su una teoria da lui stesso formulata, chiamata cosmic-ray-driven electron reaction (che potremmo tradurre più o meno come reazione elettronica guidata dai raggi cosmici), che non ha mai raccolto consensi da parte della comunità scientifica. Tra le altre cose, la teoria di Lua prevede, ad esempio, che non siano i gas serra i responsabili dell'attuale riscaldamento globale, ma piuttosto i cfc, attraverso l'azione dei raggi cosmici che colpiscono le parti più alte della nostra atmosfera.

Solitamente è il consenso della comunità scientifica che stabilisce la credibilità di una teoria. E in questo caso, possiamo dire che la comunità scientifica è saldamente convinta che le teorie di Leu siano del tutto campate per aria. "Non esiste alcun buco nell'ozono tropicale, né legato agli elettroni dei raggi cosmici, come proposto dall'autore della teoria, né da altro" assicura ad esempio Paul Young, climatologo dell'Università di Lancaster e autore del rapporto del 2022 sullo stato dello strato di ozono pubblicato dalle Nazioni Unite e dalla World Meteorological Organization. "La scoperta di un buco nell'azono tropicale da parte dell'autore della ricerca – aggiunge Young – dipende dal fatto che ha deciso di prendere in considerazione i cambiamenti percentuali nell'ozono invece di quelli assoluti, ed è bene ricordare che sono i secondi ad essere rilevanti quando parliamo di raggi Uv dannosi che possono raggiungere la superficie terrestre".