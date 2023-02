Scoperto un nuovo pianeta sosia della Terra: potrebbe essere abitabile

A 31 anni luce di distanza da noi è stato scoperto "Wolf 1069 b", un nuovo pianeta sosia della Terra. Si trova in direzione della costellazione del Cigno e potrebbe essere abitabile, nonostante abbia una faccia sempre illuminata e una perennemente al buio, proprio come la luna. Il nuovo pianeta si colloca così al sesto posto, per lontananza da noi, tra quelli di massa terrestre potenzialmente abitabili, ed è stato individuato grazie al progetto "Carmenes", attivo dal 2016, che utilizza l'osservatorio Calar Alto in Spagna proprio alla ricerca di pianeti situati nelle zone abitabili delle loro stelle. La scoperta in questione è stata fatta da un gruppo di ricercatori guidati da Diana Kossakowski dell'Istituto tedesco Max Planck per l'astronomia (Mpia) di Heidelberg, che l'ha pubblicata sulla rivista specializzata Astronomy&Astrophysics. Il nuovo sosia della Terra si avvia quindi a diventare un candidato promettente per ricerche più approfondite.

Wolf 1069 b: il nuovo sosia del pianeta Terra

Wolf 1069 b ha una massa appena superiore a quella terrestre ed un'orbita che dura circa 15 giorni: si trova quindi molto vicino alla sua stella, la "nana rossa" Wolf 1069 (in astronomia, una nana rossa è una stella piccola e relativamente fredda), ma nonostante questo riceve solo il 65% circa dell'energia che la Terra ottiene dal sole. Questo perché la nana rossa è molto più debole e fredda del nostro sole: la temperatura media calcolata per il pianeta, infatti, è di circa -23 gradi, cosa che suggerisce che si tratti di un corpo roccioso. Se avesse anche un'atmosfera, gli autori dello studio hanno stimato che la temperatura potrebbe salire fino a 13 gradi, permettendo l'esistenza di acqua liquida in un'ampia regione della parte rivolta verso la stella.

Ma Wolf 1069 b è davvero abitabile? Sembrerebbe di sì, almeno considerando l'apparente tranquillità dell'astro attorno al quale orbita. Le nane rosse, di solito, sono note per essere molto attive e turbolente, provocando massicci venti stellari e intense radiazioni che rendono sterili i pianeti. Wolf 1069, invece, appare placida, anche se è probabilmente troppo presto per dirlo con certezza.