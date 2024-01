Un nuovo studio rivela aspetto e sapore dei vini degli antichi romani

In Italia il vino si produce e si apprezza almeno dai tempi degli antichi romani. Anche se all’epoca, con ogni probabilità, era molto diverso da quello prodotto con le tecniche e le uve che usiamo ai giorni nostri. Un nuovo studio, realizzato da due archeologi dell’Università di Gand e di Varsavia e pubblicato sulla rivista Antiquity, ci offre un’idea di come poteva essere, suggerendo che si trattasse di un alcolico speziato, beverino e dal gusto complesso, frutto di tecniche di produzione simili a quelle in uso ancora oggi in Georgia, non a caso, una delle più antiche regioni vinicole del mondo.

Questione di dolium

Lo studio prende le mosse dai dolia, grandi contenitori di terracotta utilizzati nella Roma antica (e non solo) per conservare bevande e derrate alimentari. Venivano spesso posizionate sepolte o semisepolte nel terreno nelle cantine di case e ville, come testimoniano i ritrovamenti archeologici effettuati a Pompei e Boscoreale, in Campania, e a Le Muracche in Abruzzo. A detta degli autori del nuovo studio, fino ad oggi il loro ruolo nella vinificazione e nell’invecchiamento dei vini, così come il contributo che davano al gusto e alle caratteristiche delle bevande consumate nell’antica Roma, era stato sottovalutato dall’archeologia.

A lungo sono stati considerati contenitori troppo generici per meritare approfondimento, studi recenti avrebbero invece dimostrato che erano prodotti estremamente ricercati, realizzati con argille accuratamente scelte per le loro caratteristiche, e importati dalle aree di produzione più rinomate lungo distanze considerevoli. Per tutti questi motivi, svolgevano probabilmente un ruolo di primo piano nei processi di vinificazione degli antichi romani. Non semplici contenitori, quindi, ma preziosi strumenti per la fermentazione e l’invecchiamento delle uve e dei vini, che conferivano sapori peculiari alle bevande.

I vini dell’antica Roma

Quali esattamente? Per capirlo i due archeologi hanno volto l’attenzione ai vini prodotti in Georgia, dove le tecniche di vinificazione tradizionale stanno vivendo negli ultimi anni un sostanziale rinascimento. In analogia con le metodiche georgiane, i vini romani a partire dai primi secoli avanti Cristo venivano quindi, probabilmente, prodotti in dolia sigillati dopo un primo mese di fermentazione a contatto con l’aria, e parzialmente sepolti nel terreno. Il processo avrebbe conferito alle bevande un sapore speziato, e sentori di pane, mele, curry e noci tostate. La gradazione alcolica era probabilmente contenuta, intorno agli 11 gradi.

Un altro aspetto interessante è quello del colore. In passato si è spesso dibattuto a riguardo: i vini dell’antica Roma erano bianchi o rossi? E la risposta, almeno secondo i due autori dello studio, è che entrambe le ipotesi sono scorrette. Le bucce venivano probabilmente lasciate sempre a macerare con il mosto, e a prescindere dal loro colore, e il risultato era una grande variabilità di sfumature cromatiche, che andavano probabilmente dal bianco, al rosato, al rosso fino al nero. Allo stesso modo, forma e dimensioni dei dolia permettenvano con ogni probabilità ai produttori la possibilità di influire su moltissime caratteristiche dei loro vini, garantendo la disponibilità di prodotti adatti a tutti i gusti. Come c’è da aspettarsi, in effetti, se si pensa che il vino era dei principali protagonisti non solo della tavola, ma anche più in generale della cultura romana.