Gli antichi "umani" macellavano gli ippopotami

Una nuova scoperta effettuata in Kenya, nel sito di Nyayanga, sulle sponde del lago Vittoria, potrebbe riscrivere la storia dello sviluppo tecnologico della nostra specie. Parliamo del ritrovamento di antichissimi utensili di pietra risalenti a quasi tre milioni di anni fa, utilizzati da una colonia di antichi ominidi per processare alimenti vegetali e macellare animali di grandi dimensioni, come gli ippopotami. Quali antichi ominidi? È questo il particolare interessante: nello stesso sito sono stati portati alla luce anche due denti appartenenti al genere Paranthropus, antichi cugini della nostra specie che non facevano però parte de genere Homo, e che potrebbero quindi rivelarsi i veri inventori della cosiddetta “industria litica”, cioè dell’utilizzo di utensili di pietra che ha preceduto, e probabilmente sospinto, tutte i successivi sviluppi tecnologici degli esseri umani.

La scoperta è frutto del lavoro di un team di ricerca internazionale coordinato dallo Smithsonian National Museum of Natural History, ed è stata descritta sull’ultimo numero della rivista Science. “Tra gli esperti si era sempre pensato che solamente il genere Homo, di cui fanno parte gli esseri umani, sia stato capace di produrre utensili in pietra”, spiega Rick Potts, esperto di studi sull’origine della specie umana dello Smithsonian che ha coordinato la nuova ricerca. “Quindi trovare resti di Paranthropus accanto a questi strumenti apre ora un giallo affascinante”.

A prescindere dal loro autore, gli utensili in pietra sono comunque una scoperta importante. Appartengono all’industria litica oldavaiana, la prima realmente avanzata ad apparire sul pianeta, e sono stati trovati a più di mille chilometri di distanza dalle zone in cui simili reperti erano stati trovati in precedenza. Sono inoltre tra i più antichi reperti del genere mai portati alla luce: in precedenza, i più antichi mai scoperti risalivano a 2,6 milioni di anni fa, e quelli portati alla luce in Kenya sono datati tra i 2,6 e i 3 milioni di anni fa.

Analizzando i nuovi reperti, gli autori dello studio sono riusciti inoltre a identificare il probabile uso che facevano degli strumenti litici gli antichi ominidi che li hanno realizzati. Cosa che non era mai stato possibile comprendere con precisione nei precedenti ritrovamenti. Gli strumenti portati alla luce a Nyayanga in passato sono stati utilizzati per processare una grande quantità di cibi differenti: piante, carni, e persino midollo osseo. Insieme agli strumenti, gli archeologi hanno trovato inoltre diversi tipi di ossa di antichi mammiferi, tra cui quelle di almeno tre esemplari di ippopotamo, e di diverse antilopi.

“Con questi strumenti puoi macinare meglio di quanto facciano i molari di un elefante, e tagliare meglio dei canini di un leone”, sottolinea Pott. “La tecnologia oldovaiana equivaleva in qualche modo ad evolvere di colpo un nuovo set di denti fuori dal proprio corpo, e ha aperto ai nostri antenati molte nuove varietà di cibo presenti nella savana africana”.

Come dicevamo, il grande mistero che si apre ora riguarda lo sviluppo di questa tecnologia così innovativa. Gli strumenti oldovaiani richiedono infatti un’elevata coordinazione e una certa intelligenza per essere utilizzati. E se fossero stati inventati dagli ominidi del genere Paranthropus, e poi adottati solo in seguito dai nostri antenati, fornirebbero informazioni preziose sulle loro capacità manuali e cognitive.