Perché è importante sapere che ora è sulla Luna

Sembra arrivato il momento di stabilire che ora è sulla Luna. A chiederlo è nientemeno che la Casa Bianca, che in una nota firmata dall'Office of Science and Technology Policy ha ordinato alla Nasa di adottare entro il 2026 un piano per stabilire per quello che è stato chiamato il Coordinated Lunar Time (Ltc), ovvero un fuso orario lunare che sarà fondamentale in vista della nuova era di esplorazione lunare.

L'agenzia spaziale americana, vorrebbe infatti inviare sul satellite un equipaggio a partire dal 2026 il piano di missioni Artemis.

A cosa serve stabilire l'ora sulla Luna

Stabilire uno standard di tempo unificato per la Luna e gli altri corpi celesti sarà quindi essenziale per coordinare tutte le attività.

La diversa forza gravitazionale, e potenzialmente altri fattori, sulla Luna e su altri corpi celesti cambiano il modo in cui il tempo si svolge rispetto a come viene percepito sulla Terra. Fornirebbe, tra le altre cose, un punto di riferimento per il cronometraggio pei veicoli spaziali lunari, che richiedono un'estrema precisione per le loro missioni.

"Lo stesso orologio che abbiamo sulla Terra si muoverebbe a una velocità diversa sulla Luna", ha spiegato in un'intervista Kevin Coggins, capo delle comunicazioni spaziali e della navigazione della Nasa, citato da Reuters. "Sulla Luna, un orologio terrestre perderebbe in media 58,7 microsecondi ogni giorno terrestre e presenterebbe altre variazioni periodiche che sposterebbero ulteriormente il tempo lunare dal tempo terrestre", ha aggiunto Arati Prabhaka, dell'Office of Science and Technology Policy del governo americano.