Qual è l'ora migliore per vedere le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo?

La luna bussò alle porte di San Lorenzo. In questo 10 agosto, il nostro satellite naturale, ci impedirà nelle prime ore della notte di vedere nel suo splendore la tanto amata pioggia delle Perseidi. Complice appunto la fase lunare di luna piena, il cielo sarà molto luminoso e bisognerà attendere il tramonto della luna - alle 3.30 circa - per cercare di scorgere al meglio qualche stella "cadere".

Ma per quelli che non riusciranno ad attendere le ore piccole in questa calda estate italiana, niente paura: il picco dello sciame delle Perseidi è previsto tra l'11 e il 13 agosto. Avremo quindi ancora la possibilità di rifarci gli occhi in un altro paio di notti dei desideri.