Il nuovo pangenoma destinato a rivoluzionare la medicina

Nel 2001, la pubblicazione del primo genoma umano fu una rivoluzione. Per la prima volta la tecnologia di sequenziamento aveva raggiunto una tale velocità e precisione da permettere di assemblare quasi completamente la sequenza di geni che compongono il patrimonio genetico della nostra specie. Una conquista che ha avuto ricadute incredibili nel campo della medicina, e per lo studio dell'evoluzione della nostra specie. Trascorsi 20 anni, però, quel primo, rozzo, genoma di riferimento iniziava a stare stretto agli scienziati. Fortunatamente, i progressi nelle tecnologie di sequenziamento genetico sono proceduti a ritmo serrato, ed è arrivato il momento di un aggiornamento. Ci ha pensato lo Human Pangenome Reference Consortium, una collaborazione tra 14 istituzioni scientifiche europee e americane che in quattro articoli pubblicati sulle riviste del gruppo Nature ha appena presentato il primo pangenoma umano di riferimento, la più dettagliata e inclusiva descrizione della variabilità genetica umana mai ottenuta.

Di cosa si tratta? Per capirlo, bisogna partire da quel primo, pionieristico, genoma umano descritto nel 2001 dallo Human Genome Project. Si trattava di una sequenza di acidi nucleici (le famose “lettere” del Dna) che descriveva il 92% dei geni presenti nel genoma umano. Era stato realizzato sequenziando il Dna di un gruppo ristretto di volontari, e per oltre il 60% descriveva i geni di un unico donatore, un uomo di discendenza mista (europea e africana) residente a Buffalo, negli Usa. Il risultato era un collage genetico, un genoma virtuale che non rappresentava fedelmente il Dna di nessuna persona reale, utile come riferimento per studiare la funzione dei diversi geni presenti nel patrimonio genetico della nostra specie.

Col passare degli anni questo genoma di riferimento è stato ampliato, fino a descrivere il 100% del patrimonio genetico umano. Ma è rimasto un collage derivato dal sequenziamento di un piccolo pool di genomi, prelevati principalmente da persone di discendenza africana ed europea. E le informazioni che si ottengono studiandolo non sono quindi necessariamente un'indicazione fedele di quello che si trova all'interno del Dna di popolazioni provenienti da altre zone del mondo.

Di ogni gene, infatti, esistono tante varianti note come alleli, di cui il genoma di riferimento presentava un'unica versione tra le tante esistenti. E in regioni del genoma in cui è presente un'alta variabilità genetica, le differenze possono essere molto rilevanti, visto che popolazioni che sono state separate a lungo tendono a presentare forti differenze nella frequenza e nel tipo di alleli presenti nel loro pool genetico.

È qui che entra in gioco il pangenoma: l'obbiettivo, infatti, è quello di ottenere una descrizione fedele di tutta la variabilità genetica della nostra specie. Il primo prototipo, presentato negli studi appena pubblicati, è stato ottenuto catalogando i geni presenti nel Dna di 47 persone rappresentative delle popolazioni di tutti i continenti (Antartide escluso, naturalmente), e dei loro genitori, fondamentali per distinguere i diversi aplotipi individuati, cioè i gruppi di geni che tendono ad essere ereditati insieme (e che vengono tutti, quindi, da uno solo dei due genitori). Per ottenere il massimo livello di dettaglio possibile, i ricercatori hanno utilizzato tecniche di sequenziamento di ultimissima generazione, analizzando porzioni del Dna più lunghe in modo da fotografare più variazioni genetiche rispetto a quanto fatto in passato. Il pangenoma di riferimento così ottenuto è un catalogo dettagliatissimo della variabilità genetica umana, creato per essere aggiornato costantemente con nuovi sequenziamenti, ma già capace di offrire agli scienziati possibilità di ricerca inedite.

“Avere a disposizione centinaia di aplotipi umani che rappresentano in modo migliore la diversità globale della specie umana aiuterà i ricercatori di tutto il globo a comprendere meglio la genetica di malattie che sono più comuni o presenti unicamente in alcune regioni geografiche”, spiega a tal proposito Heather Lawson, professoressa di genetica della Washington University di St Louis che ha collaborato alla creazione del nuovo pangenoma. “Questi dati saranno utili inoltre anche alla ricerca di base sulle variazioni genetiche che esistono nelle popolazioni, e faciliteranno gli studi di genetica di popolazione sulla distribuzione di queste variazioni e le forze che ne guidano la distribuzione”.