Ecco perché i cani di piccola taglia tendono a vivere più a lungo

Le razze canine hanno una molteplicità di forme e caratteri diversi, punti di forza e debolezze. C’è una regola che rimane valida per la maggior parte di loro, però, è cioè che i cani di taglia piccola tendono a vivere più a lungo. Il perché non è ancora certo, ma un nuovo studio aiuta a chiarire almeno in parte la questione, rivelando, sulle pagine della rivista Plos One, che la taglia dei cani è collegata ad un maggiore o minore rischio di soffrire di un vanto range di problemi di salute.

Lo studio

Lo studio è stato realizzato utilizzando i dati raccolti dal Dog Aging Project, un programma di ricerca che coinvolge diverse università americane dedicato allo studio dell’invecchiamento e della salute canina. I suoi autori, un gruppo di ricercatori dell’Università di Washington, hanno analizzato le informazioni sulla salute di oltre 27mila cani appartenenti a 238 razze differenti, riuscendo così a collegare con precisione la taglia degli animali con la probabilità di sviluppare una determinata patologia.

I cani di taglia grande hanno dimostrato una maggiore propensione a soffrire di tumori, malattie delle ossa, problemi gastrointestinali, disturbi delle orecchie, del naso e della gola, condizione neurologiche ed endocrine, e di contrarre malattie infettive. I cani piccoli, invece, sembrerebbero soffrire più comunemente di problemi oculari, cardiaci, malattie del fegato e del pancreas e disturbi respiratori. Nel caso dei problemi urinari, invece, non sono emerse differenze apprezzabili collegate alla taglia.

Le ipotesi

In parte i risultati confermano quelli di diversi studi precedenti, che avevano indicato la possibilità che sia un maggiore rischio di sviluppare tumori da parte dei cani di taglia grande a ridurne l’aspettativa di vita media, rispetto a quelli di taglia più piccola. Come spiegano gli autori dello studio, è stato ipotizzato che questo dipenda da diversi fattori, come un maggiore tasso di crescita nella prima parte della vita, che potrebbe sottoporre i tessuti dei cani di taglia grande a un maggiore stress ossidativo, collegato a sua volta a una più alta probabilità di soffrire di malattie della pelle, problemi ortopedici, cancro e disturbi cardiovascolari.

Per ora, lo studio non può confermare una connessione causale tra taglia e malattie nei cani, né chiarire quali meccanismi molecolari potrebbero collegare le dimensioni al rischio di sviluppare una determinata patologia. Secondo i suoi autori, comunque, i risultati ottenuti potrebbero già essere utili per guidare il lavoro dei veterinari che si occupano dei nostri amici a quattro zampe. E in futuro, potrebbero aiutare ad allungare la vita dei nostri animali domestici. “Questi risultati offrono indizi importanti sul tipo di malattie che potrebbero contribuire a ridurre la vita media dei cani di taglia grande – scrivono nelle conclusioni dello studio – e suggerire così quali aspetti meritano di essere esplorati ulteriormente dalla ricerca”.