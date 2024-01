Perché i cani scodinzolano? Ecco cosa ne sa la scienza

Nulla da più soddisfazione a un amante dei cani che tornare a casa ed essere accolto dal proprio amico a quattro zampe che scodinzola furiosamente. Vi siete mai chiesti come nasce questo comportamento così comune, e come mai la nostra specie sembra apprezzarlo così tanto? Lo hanno fatto un gruppo di ricercatori dell’Università di Torino, dell’Università di Vienna e di Nimega, coordinati dallo psicologo Andrea Ravignani, della Sapienza di Roma, indagando la letteratura scientifica disponibile sui meccanismi fisici che guidano lo scodinzolare dei cani, e sullo sviluppo e l’evoluzione di questo complesso comportamento sociale. I loro risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Biology Letters.

Domesticazione

Per prima cosa, è importante ricordare l’origine dei nostri cani domestici. Per quanto ne sa la scienza, il lungo processo che ha trasformato degli antichi lupi selvatici in cani è iniziato circa 35mila anni fa. I nostri antenati hanno iniziato a collaborare con i canidi selvatici, a ospitarli nei propri accampamenti e a guidarne la riproduzione lungo un processo di addomesticamento, che ha generato una lunga serie di cambiamenti fisiologici, morfologici e comportamentali da cui hanno avuto origine i cani domestici moderni.

La propensione a scodinzolare è uno di questi? Quasi certamente sì: i lupi mostrano molto meno spesso questo comportamento rispetto ai cani, e le poche volte che lo fanno, soprattutto da adulti, è all’interno di comportamenti rituali che servono a cementare i rapporti di forza tra esemplari dominanti e subordinati. I cani invece scodinzolano in una moltitudine di situazioni, nei momenti di gioia, ma anche nell’interazione con altri cani e con gli esseri umani. Qualcosa, nella miriade di cambiamenti avvenuti durante il processo di domesticazione dei cani deve quindi aver modificato il modo in cui scodinzolano.

Selezione diretta o indiretta

Dall’analisi effettuata nel nuovo studio è emerso che esistono sostanzialmente due tipi di ipotesi che hanno cercato di spiegare la comparsa dei nuovi tratti emersi nei cani in seguito al processo di domesticazione: possono essere il sottoprodotto della selezione avvenuta per altre caratteristiche, oppure il frutto di una selezione genetica diretta operata dall’uomo. Degli esempi possono aiutare a capire la differenza. Nel primo caso, la vita al fianco della nostra specie può aver reso vantaggioso per i cani possedere caratteristiche come la docilità, la giocosità, o una spiccata socialità. Se per qualche motivo gli animali che possiedono queste caratteristiche hanno anche una maggiore propensione a scodinzolare, ecco che nel giro di migliaia di anni i lupi selvatici diventano cani domestici, docili, giocosi e socievoli, e pronti a scodinzolare alla prima occasione.

Nel secondo caso, invece, sarebbe proprio lo scodinzolio il tratto su cui ha agito la selezione: se i nostri antenati avessero trovato, per qualunque motivo, piacevole o utile lo scodinzolare dei cani, avrebbero probabilmente iniziato a preferire quello che lo facevano più spesso, dandogli maggiori occasioni di sopravvivere e riprodursi (se non selezionando direttamente questo tratto fenotipico come fanno gli allevatori moderni) e quindi spingendo l’evoluzione a dotare tutta la specie di una spiccata propensione per lo scodinzolare. Come stanno davvero le cose? Difficile a dirsi, ma i ricercatori hanno raccolto alcuni indizi in favore di entrambe le spiegazioni.

Esperimenti e neuroscienze

La prima delle due spiegazioni è infatti in linea con i risultati di un esperimento a lungo termine che ha cercato di replicare il processo di addomesticamento dei mammiferi e di seguire i cambiamenti che induce nel comportamento, nella genetica e nello sviluppo di questi animali. L’esperimento è stato condotto su volpi argentate (Vulpes vulpes), che sono state allevate per 40 generazioni e selezionate direttamente per addomesticabilità e docilità. Al termine della ricerca, la popolazione di volpi risultante mostrava tratti comportamentali, fisiologici e morfologici simili a quelli osservati nei cani. E sebbene il comportamento scodinzolante non fosse stato selezionato direttamente, le volpi addomesticate avevano finito per scodinzolare in modo molto simile ai cani, e avevano code più arricciate rispetto ai loro antenati selvatici. Questo avvalorerebbe l’ipotesi che il processo di addomesticamento possa aver modificato indirettamente lo scodinzolare dei cani, rendendolo un comportamento più comune di quanto non sia nei canidi non addomesticati.

A supporto della seconda ipotesi, invece, i ricercatori citano la possibilità che il movimento ritmico della coda dei cani sia qualcosa di intrinsecamente piacevole per la nostra specie. Questa possibilità sarebbe corroborata da diversi indizi multidisciplinari, che indicano come gli esseri umani abbiano notevoli capacità di percepire e produrre sequenze ritmiche, in particolare schemi periodici in cui gli eventi sono uniformemente distanziati nel tempo. Nonostante non sia chiaro in che modo questa caratteristica comportamentale sia comparsa nell'uomo, le neuroscienze cognitive avrebbero dimostrato che il cervello umano preferisce gli stimoli ritmici, che innescano risposte piacevoli e coinvolgono le reti cerebrali che fanno parte del sistema di ricompensa. Questa propensione potrebbe aver guidato la selezione umana per il vistoso scodinzolio ritmico nei cani e potrebbe spiegare perché i cani lo mostrano così spesso nelle interazioni con la nostra specie.

Le possibilità, insomma, per ora sono ancora tutte sul tavolo. Per questo, i ricercatori ritengono che lo studio dello scodinzolare dei cani sia un campo che merita ulteriori approfondimenti in futuro. Indagini che potrebbero fornire intuizioni importanti non solo sull’evoluzione dei nostri amici a quattro zampe, ma anche su quella della nostra specie. “La combinazione di tecniche di analisi comportamentale, di visione computerizzata e di fisiologia con le neuroscienze, potrà aiutare in futuro a distinguere tra i movimenti della coda sotto controllo, quindi sotto possibile selezione, da quelli derivanti da meri effetti meccanici come ad esempio, la punta della coda che si muoverebbe come conseguenza del fatto che più porzioni craniali della coda sono state sottoposte ad un'azione di selezione”, spiega Ravignani. “Un'indagine più sistematica e approfondita sullo scodinzolio non solo permetterà di mappare meglio questa iconica manifestazione comportamentale del cane, ma fornirà anche indiretta sull'evoluzione dei tratti umani, come la percezione e la produzione di stimoli ritmici”.