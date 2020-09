Perché il coronavirus SARS-COV-2 non è stato creato in laboratorio

Ha fatto discutere la pubblicazione da parte della virologa cinese Li-Meng Yan di uno studio che dimostrerebbe (ovviamente secondo gli autori) la presunta origine artificiale del virus SARS-COV-2. Si tratta, è bene premetterlo, di un lavoro in prepint, non sottoposto cioè ad alcuna revisione da parte della comunità scientifica.

La teoria del virus nato in laboratorio

Del resto, si legge nell’abstract dello studio (firmato oltre che da Li-Meng Yan anche da altri virologi: Shu Kang, Jie Guan e Shanchang Hu) “la teoria alternativa secondo cui il virus potrebbe provenire da un laboratorio di ricerca è rigorosamente censurata su riviste scientifiche peer-reviewed”. Insomma, secondo gli stessi autori non c’è nessuna possibilità che il loro lavoro venga pubblicato perché il mondo scientifico, per ragioni ignote, boicotterebbe le “teorie alternative” sull’origine del virus.

Benché ci sia odore di complottismo, a scanso di equivoci va detto che, come spiega su Pop Medicine Marco Gerdol, ricercatore in genetica all’Università di Trieste, Li-Meng Yan (che attualmente vive negli Stati Uniti) figura come co-autrice di un paio di studi pubblicati nei mesi scorsi su “Lancet” e “Nature” due delle riviste più autorevoli in ambito scientifico. Non siamo cioè, argomenta Gerdol, alle prese con la “classica immagine che abbiamo dei ciarlatani nostrani, che hanno costruito spesso e volentieri la propria carriera partendo sin dagli inizi con la pseudoscienza”.

Virus nato in laboratorio? Le critiche dal mondo scientifico

Ciò detto il lavoro di Yan e dei suoi colleghi si è già attirato le critiche di molti studiosi. Per Carl Bergstrom, importante biologo all’università di Washington e coautore di un libro sulla disinformazione scientifica, si tratta di un lavoro “bizzarro e infondato”.

“Nella sua forma attuale al lavoro non può essere data nessuna credibilità”, ha tagliato corto a Newsweek Andrew Preston, studioso di patogenesi presso l'Università di Bath nel Regno Unito. Secondo Preston, il lavoro di Li-Meng Yan semplicemente “non è supportato da dati”. Mancano cioè le evidenze scientifiche, le stesse che la virologa, di recente ospite su vari media conservatori, aveva assicurato di poter produrre. “Al di là dalle premesse complottiste messe in chiaro sin dall’abstract - spiega Marco Gerdol -, si tratta di un lavoro estremamente debole che, come un enorme castello di carte, si basa su alcune assunzioni che, una volta debunkate, fanno crollare miseramente tutto l’impianto narrativo”. Insomma, lo scritto “sostanzialmente può essere definito un opinion paper”.

Una delle teorie degli autori, riporta Open, è che la presenza di una particolare classe di enzimi “restriction site” proverebbe che il virus è stato creato artificialmente. Tuttavia, Arinjay Banerjee, virologo della McMaster University, ha spiegato tra gli altri che tutte le sequenze in natura hanno questo tipo di enzimi. Su Pop Medicine Gerdol dà una spiegazione abbastanza tecnica (vedi post in basso) del perché la teoria di Li-Meng Yan sia da considerare errata. Va sottolineato infine che la tesi del virus artificiale era stata già messa in discussione da un autorevole studio apparso su 'Nature'.

I ricercatori concludevano affermando che “è improbabile che SARS-CoV-2 sia nato attraverso la manipolazione di laboratorio di un coronavirus simile a SARS-CoV.2” e che "i dati genetici mostrano inconfutabilmente che SARS-CoV-2 non è derivato da alcuna spina dorsale di virus precedentemente utilizzata”.