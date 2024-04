Sempre più caldo: il permafrost si scioglie e libera milioni di tonnellate di gas serra

Il permafrost è il terreno permanentemente congelato delle regioni più fredde del pianeta. Contiene miliardi di tonnellate di gas serra intrappolati nel suolo dalle temperature bassissime, e il timore degli esperti è che il riscaldamento globale possa modificare le cose, trasformando l’artico in una nuova fonte di emissioni clima alteranti. In effetti, le cose sembrano andare proprio così: anche se lentamente, il permafrost artico negli ultimi decenni avrebbe iniziato infatti ad emettere in atmosfera più carbonio di quanto ne assorba.

A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Global Biogeochemical Cycles da un team di scienziati guidato dai ricercatori dell’Università di Stoccolma, che ha analizzato in grande dettaglio il bilancio del carbonio delle regioni artiche, cioè quanti gas serra vengono emessi e quanti vengono invece assorbiti ogni anno. Il tema è più che mai attuale, visto che in passato il permafrost artico è sempre stato un cosiddetto "carbon sink", cioè un ecosistema che immagazzinava più carbonio di quanto ne emetteva, grazie alle bassissime temperature che impediscono la decomposizione della materia organica che si deposita nel suolo ghiacciato.

Il riscaldamento globale però sta cambiando le cose: l’area coperta dal permafrost artico si è già ridotta del 7% rispetto agli anni ‘60, ed è previsto che l’intera regione di trasformi in futuro in un contributore netto, cioè in una fonte che contribuirà ad aumentare annualmente la quantità di CO2 e di altri gas serra nell’atmosfera, amplificando quindi gli effetti del cambiamento climatico. Per verificare lo stato delle cose, gli autori del nuovo studio hanno analizzato le misurazioni effettuate in oltre mille siti della regione artica, ottenendo stime solide di quanti gas serra sono stati emessi e assorbiti dal permafrost tra il 2000 e il 2020.

I risultati parlano chiaro: nel ventennio in esame il permafrost artico ha prodotto 38 milioni di tonnellate di metano, e 670mila tonnellate di protossido di azoto (anche noto come gas esilarante), un gas con un elevatissimo potenziale di riscaldamento globale. Per l’anidride carbonica la situazione è risultata più difficile da accertare, perché gli ecosistemi terrestri ne assorbono più di quanta ne emettano, ma solo quando sono indisturbati: basta un incendio (e sono sempre più comuni a quelle latitudini) per cambiare le carte in tavola.

Tutto considerato, comunque, i ricercatori concludono che il permafrost artico è ormai già diventato un contributore netto di gas serra, che negli ultimi 20 anni ha introdotto 144milioni di tonnellate di carbonio e 3 milioni di tonnellate di azoto nell’atmosfera del nostro pianeta. Numeri che per ora risultano irrisori rispetto a quelli di un qualunque paese industrializzato, ma che sono destinati a salire in futuro con l’ulteriore aumento delle temperature globali, e che potrebbero trasformare presto anche le regioni settentrionali in una fonte importante di gas serra.