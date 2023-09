Pianeta blu, addio: gli oceani stanno diventando verdi

Il pianeta blu sta cambiando colore. In modo sottile, ma inequivocabile, la tinta degli oceani sta virando infatti verso il verde. E anche se non si conoscono le cause del fenomeno, gli autori della scoperta – un team di ricerca internazionale che ha pubblicato di recente uno studio sulle pagine di Nature – hanno una certezza: in un modo o nell’altro, non può che avere a che fare con i cambiamenti climatici causati dalle attività umane.

Questione di plancton

Il colore delle acque oceaniche riflette il loro contenuto. Il blu intenso che ha sempre caratterizzato i grandi oceani terrestri – meritando alla Terra il soprannome “pianeta blu”, per via del colore che si vede osservandola dallo spazio – riflette la presenza di una quantità relativamente limitata di forme di vita. Mentre un colore verde indica che le acque ospitano un ecosistema ricco di vita, in particolare sotto forma di fitoplancton, cioè di microscopiche alghe monocellulari ricche di clorofilla (di colore verde), necessaria per effettuare la fotosintesi come nelle piante di dimensioni più grandi. Per questo motivo, il monitoraggio dei cambiamenti di colore nelle acque terrestri permette agli scienziati di tenere traccia delle forme di vita che vi abitano, e di come queste stanno reagendo ai cambiamenti climatici in atto sul pianeta.

Le differenze di colore di cui parliamo – è bene sottolinearlo – sono praticamente infinitesimali. Impossibili da notare ad occhio nudo, ma assolutamente misurabili se si utilizzano strumenti più raffinati. Ed è quello che hanno fatto gli autori del nuovo studio, utilizzando i dati raccolti negli ultimi 20 anni dallo strumento MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) montato sul satellite Aqua della Nasa.

Lo studio

L’analisi di questi dati ha permesso ai ricercatori di accertare che negli ultimi 20 anni il 56% della superficie degli oceani ha modificato, per quanto lievemente, il suo colore. Virando verso il verde, soprattutto nelle regioni tropicali. Accertare le cause di questo cambio di colore non è facile, perché potrebbe essere dovuto a una miriade di fattori concomitanti, dalla presenza di una maggiore quantità di materia organica dissolta nelle acque, a una variazione del tipo e della quantità di fitoplancton. Utilizzando un modello climatico realizzato da uno degli autori dello studio nel 2019, è stato però possibile accertare che i cambiamenti osservati non sono dovuti ad un ciclo di variabilità naturale, ma riflettono gli effetti dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

“Il colore degli oceani è cambiato”, conferma Stephanie Dutkiewicz, ricercatrice del dipartimento di scienze atmosferiche e planetarie dell’Mit e coautrice del nuovo studio. “Non sappiamo il perché, ma possiamo dire che il cambiamento di colore riflette un cambiamento nelle comunità planctoniche, che ha conseguenze per ogni creatura che si ciba di plancton. Modifica inoltre la quantità di carbonio che viene sequestrata dalle acque degli oceani, perché differenti specie di plancton hanno una diversa capacità di farlo. Spero quindi che venga preso seriamente”.