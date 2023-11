Lo slittamento dei poli costringe gli aeroporti a cambiare "nome"

Grandi cambiamenti in arrivo a Linate, almeno per i piloti: dal prossimo 30 novembre, infatti, le piste dell’aeroporto milanese avranno un nuovo nome. Una decisione presa dall’Enav (ente Nazionale per l’Assistenza al Volo) per adeguare la nomenclatura e la segnaletica di pista al costante spostamento del polo Nord magnetico della Terra, su cui si basano le letture delle bussole che ancora oggi guidano i piloti nella delicata fase di atterraggio. Qualcosa che capita con una certa regolarità in tutti gli aeroporti del mondo, e dal costo non indifferente, visto che per modificare cartelli, segnaletica, documenti e mappe aeronautiche, si spendono centinaia di migliaia di euro. Vediamo come mai è necessario questo aggiornamento periodico dei nomi delle piste di atterraggio.

Un polo vagabondo

Spesso si pensa ai poli Nord e Sud come punti fissi sul nostro pianeta, ma non è così. Tanto più che esistono due definizioni diverse di poli. Quello geografico, con cui probabilmente abbiamo più familiarità, è il punto in cui l’asse di rotazione del nostro pianeta incontra la superficie della Terra, nell’emisfero boreale (polo Nord) e in quello australe (polo Sud). Entrambi sono punti ideali, perché la Terra oscilla leggermente nelle sue rotazioni, facendo sì che i poli geografici migrino costantemente formando un cerchio attorno a un punto che viene definito “polo medio di rotazione”. Non sono però questi spostamenti a rendere necessario il periodico cambio di nome delle piste di atterraggio: non è infatti al nord geografico che punta l’ago della bussola, i cui movimenti sono influenzati piuttosto dal campo magnetico del nostro pianeta.

Il punto indicato dalle bussole è dunque uno dei due poli del campo magnetico terrestre, e nonostante sia situato in linea di massima nei pressi dell’estremità settentrionale del pianeta, non coincide affatto con il polo geografico, da cui anzi può distare centinaia, se non migliaia di chilometri. Il polo Nord magnetico è un’area in costante movimento, i cui spostamenti sono determinati dalle variazioni nei flussi che interessano il nucleo esterno del nostro pianeta, liquido e in costante rotazione attorno a quello interno, solido, che danno origine al campo magnetico terrestre. Questi fenomeni, in parte imprevedibili, determinano uno spostamento che raggiunge anche i 70 chilometri l’anno, e che attualmente sta facendo migrare il polo Nord magnetico in direzione della Siberia.

I nomi delle piste

Il polo magnetico si muove, dunque, ma perché questo interessa i nostri aeroporti? La questione è la seguente: i piloti utilizzano molti sistemi ridondanti per identificare la pista corretta su cui atterrare, perché sbagliare punto di atterraggio o di decollo potrebbe rivelarsi catastrofico. Tra questi, indizi visivi come la segnaletica e il nome assegnato alle piste, presente sulle carte di volo, nei manuali che descrivono le procedure di avvicinamento e di atterraggio, e su grandi cartelli posti accanto alle piste stesse. Per convenzione, si è deciso che le piste vengano identificate con due numeri compresi tra 1 e 36, che identificano i gradi di una bussola, arrotondati e divisi per 10. In questo modo, i piloti conoscono l’orientamento magnetico della pista al momento dell’atterraggio e del decollo: la pista 18/36, per fare un esempio, è orientata sull’asse nord/sud, perché l’angolo di 180 gradi (il numero 18) indica il sud magnetico, e quello di 360 (36) il nord.

Perché i codici delle piste cambiano nel tempo, quindi? Perché la migrazione del polo Nord magnetico può diventare abbastanza significativa da modificare le letture delle bussole fino a sforare nella decina seguente. Se da 185 gradi si arriva a 190, ad esempio, il codice della pista dovrà essere cambiato da 18 a 19, per evitare possibili errori da parte dei piloti. Nel caso di Linate, i nomi delle piste erano cambiati l’ultima volta nel 2007, e ora verranno modificati nuovamente, trasformando la pista RNY 18/36 (o Runway 18/36) nella pista RNY 17/35, fuori asse di 10 gradi, quindi, rispetto alla linea Nord/Sud della bussola. Una semplice precauzione, quindi, che come dicevamo imporrà però la modifica di tutta la segnaletica dell’aeroporto (circa due chilometri quadrati di segnaletica orizzontale), dei documenti che descrivono procedure di atterraggio e decollo, la chiusura della precedente pista 17/35 (per evitare confusione) e l'aggiornamento di tutti i software utilizzati dai controllori di volo. Operazione che sarà svolta, a tempo di record, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, in modo da far trovare tutto pronto quando le modifiche diventeranno operative.