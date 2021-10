Premio Nobel per la Medicina 2021 a David Julius e Ardem Patapoutian

Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2021 va a David Julius e Ardem Patapoutian "per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto". L'annuncio è stato dato come da tradizione dall'Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest'anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro.

Julius utilizzava la capsaicina, un composto pungente del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare il sensore delle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore. Patapoutian ha utilizzato cellule sensibili alla pressione per scoprire una nuova classe di sensori che rispondono a stimoli meccanici nella pelle e negli organi interni.

Le loro scoperte rivoluzionarie hanno permesso di capire come il calore, il freddo e la forza meccanica possono avviare gli impulsi nervosi che ci consentono di percepire e adattarci al mondo che ci circonda.

"Questa conoscenza viene utilizzata per sviluppare trattamenti per un'ampia gamma di condizioni patologiche, compreso il dolore cronico" si legge nelle motivazioni. Il premio Nobel per la medicina vive spesso all'ombra dei Nobel per la letteratura e la pace, i cui vincitori sono a volte più noti. Ma la medicina è stata messa sotto i riflettori dalla pandemia di COVID-19 e alcuni scienziati hanno suggerito che coloro che hanno sviluppato vaccini contro il coronavirus potrebbero essere premiati nei prossimi anni.