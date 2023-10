L'uomo ha colonizzato l'America 7mila anni prima di quanto pensassimo

Si ritiene che la nostra specie abbia avuto origine nelle savane africane qualcosa come 300mila anni fa, e che da lì abbia iniziato, a poco a poco, a colonizzare il resto del pianeta. L’ultima tappa di questo viaggio durato decine di migliaia di anni è stato il continente americano, dove i nostri antichi antenati si pensa siano arrivati a piedi, attraversando un lembo di terra che univa Siberia e Alaska al termine dell’ultima glaciazione. Quando esattamente? Fino a qualche anno fa, le stime ufficiali parlavano di una data compresa tra i 14 e i 12 mila anni fa. Ma un un set di orme fossili scoperte di recente in New Mexico cambia completamente le carte in tavola, spostando indietro di 7mila anni le prime testimonianze della presenza umana nel continente.

Un ponte di ghiaccio

La nuova datazione è stata accolta con una certa diffidenza dalla comunità scientifica, perché mette in crisi l’ipotesi prevalente sulle condizioni che hanno reso possibile l’arrivo dell’Homo sapiens nel continente americano. La Beringia – l’istmo che in passato ha collegato Alask e Siberia – si è formato a più riprese nel corso delle glaciazioni del Pleistocene, quando le acque del Mare di Bering, imprigionate dai ghiacci, si sono ritirate di decine di metri portando a emergere il fondale che separa i due continenti, in un’aria ampia circa 1.500 chilometri.

All’apice dell’ultima glaciazione questo lembo di terra era coperto di ghiaccio, che avrebbe reso ardua, se non impossibile, la traversata per i nostri antenati. Per questo motivo si ipotizzava che la migrazione umana verso il nuovo mondo fosse avvenuta non prima di 12mila anni fa, quando le temperature più miti avevano probabilmente liberato l’istmo dai ghiacci. Più di recente, alcuni ritrovamenti archeologici avevano fatto ipotizzare una migrazione più antica, intorno ai 14-16mila anni fa, ancora compatibile con le ipotesi precedenti, perché si situerebbe comunque nelle fasi finali del periodo glaciale, in cui probabilmente i ghiacci avevano iniziato ad allentare la loro morsa sullo stretto di Bering. Spostare ancora più indietro la data della traversata, però, costringerebbe a ripensare completamente le modalità con cui l’Homo sapiens ha raggiunto l’America. Ed è esattamente quello che suggeriscono le orme fossili scoperte in New Messico.

Orme e pollini

Le orme in questione sono state descritte per la prima volta in uno studio pubblicato su Science nel 2021, e sono la testimonianza fossile del passaggio di un gruppo di persone in quello che all’epoca era il letto di un antico lago, nei pressi della moderna località di White Sands. La datazione al carbonio effettuata nello studio indicava che le orme avrebbero circa 23mila anni, particolare che sposterebbe indietro di almeno 7mila anni la presenza umana sul continente, aprendo a due possibilità: o Homo sapiens ha attraversato lo stretto di Bering nonostante la coltre di ghiaccio che lo copriva all’apice dell’ultima glaciazione (cioè attorno a circa 20mila anni fa), oppure lo ha fatto ancora prima, in un periodo imprecisato in cui i ghiacci hanno allentato la sua morsa sul Mare di Bering.

I risultati dello studio hanno ricevuto un’accoglienza tiepida dalla comunità scientifica, con molti esperti che hanno criticato la metodologia utilizzata per la datazione delle orme, puntando ad un fenomeno conosciuto come “hard water effect” che avrebbe potuto far risultare più antichi di quanto non fossero i semi su cui erano state effettuate le analisi. Per rispondere alle critiche, gli autori della scoperta hanno approfondito le loro analisi, pubblicando di recente i nuovi risultati in un secondo articolo su Science. Questa volta, si sono concentrati sui pollini presenti negli strati di terreno in cui sono impresse le orme. Un’impresa non facile, visto che servono circa 70mila grani di polline per avere il materiale necessario per una singola datazione al carbonio 14. Il lavoro ha richiesto circa un anno, ma la pazienza alla fine sembra aver pagato: i ricercatori hanno infatti ottenuto la quantità necessaria di polline di pino – un materiale immune all’hard water effect – e le analisi hanno riconfermato nuovamente la datazione originale. È presto per mettere la parola fine alla questione – è chiaro – ma i nuovi risultati potrebbero effettivamente riscrivere la storia delle migrazioni umane nel nuovo mondo.