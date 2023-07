Quanto sono pericolosi gli asteroidi che non riusciamo a identificare?

L’impatto di un asteroide sul nostro pianeta, purtroppo, è un pericolo fin troppo concreto. L’eventualità è remota, sia chiaro, ma non impossibile: ce lo ha ricordato appena qualche giorno fa 2023 NT1, una roccia di oltre 60 metri di diametro che lo scorso 13 luglio è passata a un soffio dalla Terra, appena 100mila chilometri (circa un terzo della distanza della Luna), senza che nessun osservatorio, satellite o scienziato se ne rendesse minimamente conto. Nonostante gli sforzi degli ultimi decenni, infatti, la nostra capacità di identificare gli oggetti celesti che si dirigono verso la Terra è ancora relativamente limitata. Soprattutto se parliamo di asteroidi o comete di dimensioni tutto sommato contenute, come è il caso di 2023 NT1, troppo piccolo per provocare scenari da fine del mondo, ma più che sufficiente per uccidere centinaia di migliaia di persone, se fosse caduto nei pressi di città o zone abitate. Quali sono realmente i rischi di un simile impatto?

Near Earth Object

Per gli esperti di sicurezza planetaria, asteroidi e comete potenzialmente pericolose sono noti come Neo (o Near Earth Objects): qualunque oggetto spaziale con un’orbita che lo porta entro i 195 milioni di chilometri dal Sole, e che ha per questo una buona probabilità di passare, prima o poi, a meno di 50 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Di Neo ne esistono realisticamente milioni, ma è solamente di quelli di grandi dimensioni che dobbiamo preoccuparci. I più piccoli, sotto il metro di diametro (anche detti meteoroidi) colpiscono la nostra atmosfera quotidianamente, senza provocare altro che splendide stelle cadenti nel cielo notturno. Asteroidi di qualche metro passano più volte al mese entro la distanza tra la Terra e la Luna, senza provocare danni.

Intorno ai 5 metri di diametro, un asteroide ha qualche chance di raggiungere intatto la superficie e lasciarsi dietro un meteorite. Anche in questo caso, però, i pericoli sono praticamente nulli. I danni che possono provocare crescono all’aumentare della loro massa, e contemporaneamente diminuisce la loro frequenza: rocce delle dimensioni di un’automobile colpiscono l’atmosfera circa una volta l’anno, asteroidi intorno ai 100 metri di diametro ogni 2mila anni, mentre quelli intorno al chilometro di grandezza, capaci di provocare danni su scala globale, si fanno aspettare di norma qualche milione di anni (per nostra fortuna).

Quanti ne conosciamo?

Parlando di disastri, i candidati per simili incidenti sono definiti potentially hazardous object (Pho), passano entro gli 8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, e hanno un diametro che supera i 140 metri. Quelli sopra il chilometro (capaci di spazzare via la civiltà umana) sono stati catalogati quasi completamente, e nessuno di quelli noti rappresenta un pericolo nell’arco del prossimo secolo. Scendendo di dimensioni, però, le cose cambiano velocemente. Si stima infatti che attualmente siano stati mappati appena un terzo dei Pho presenti nel Sistema Solare. Più piccole le dimensioni, più è facile che questi corpi celesti non siano stati individuati. E bisogna considerare che già un asteroide con un diametro prossimo ai 140 metri è capace di provocare devastazioni su scala regionale, cioè su una porzione contenuta, ma comunque enorme per estensione, del nostro pianeta.

In totale, ne sono stati scoperti più di duemila, e il numero cresce velocemente ogni anno. Più difficile, almeno per ora, è identificare asteroidi e comete potenzialmente pericolosi di medie dimensioni, tra i 10 e i 100 metri di diametro. Sono oggetti che raggiungono l’atmosfera terrestre con una cadenza che va dal centinaio al migliaio di anni. Difficili da identificare per via delle dimensioni e della luminosità più contenuta, e comunque capaci di provocare una catastrofe, nelle giuste condizioni.

I danni

Due esempi recenti arrivano dalla Russia. Il primo è l’incidente di Chelyabinsk del 2013, in cui un asteroide di circa 20 metri è esploso nei cieli dell’omonima cittadina del sud-est della Russia, distruggendo vetri e finestre di migliaia di palazzi e ferendo circa 1.400 persone. Fortunatamente, in quel caso non sono ci sono state vittime, grazie a un po’ di fortuna e ad un angolo di ingresso in atmosfera particolarmente favorevole, che ha fatto esplodere l’asteroide ad una quota molto elevata, limitando gli effetti al suolo di un’esplosione circa 10 volte più potente della bomba atomica sganciata ad Hiroshima.

Il secondo risale all’inizio del ‘900: l’asteroide di Tunguska, in Siberia, che ha abbattuto circa 80 milioni di alberi in un’area di oltre 2mila chilometri quadrati. In quel caso, si trattava di una roccia spaziale di oltre 50 metri di diametro, che provocò un’esplosione di potenza compresa tra i 3 e i 10 megatoni (circa l’equivalente della potenza distruttiva delle bombe atomiche moderne). In questo caso, se l’impatto non fosse avvenuto nelle sperdute foreste siberiane, ma al di sopra di una città popolosa come Londra o New York, si sarebbero probabilmente registrati centinaia di migliaia di morti.

Calcolare con precisione le conseguenze di simili disastri non è facile, perché dipendono da una moltitudine di fattori. La potenza dell’energia che può sprigionare l’impatto dipende innanzitutto dalla velocità con cui l’asteroide colpisce l’atmosfera. Questa varia di norma tra gli 11 e i 40 chilometri al secondo, con una media di circa 20 chilometri al secondo. Il materiale di cui è composto l’asteroide determina la sua massa, e la sua densità, e un asteroide più denso ha più probabilità di raggiungere intatto il suolo, provocando un cratere sulla terra ferma, o sprigionando un terrificante tsunami nel caso in cui colpisca in mare. L’angolo d’ingresso nell’atmosfera, infine, modifica l’attrito a cui è sottoposto, e quindi le probabilità che esploda a bassa quota, o raggiunga la superficie del pianeta.

Il pericolo scampato

Nel caso di 2023 NT1, sapiamo che l’asteroide ha un diametro di circa 60 metri, e che nel passaggio più ravvicinato con la Terra viaggiava a una velocità relativa di quasi 12 chilometri al secondo. Senza un angolo di ingresso (l’ingresso d’altronde non c’è stato), senza conoscere la composizione dell’asteroide e la velocità finale con cui avrebbe colpito la Terra, è impossibile stabilire con precisione quanti danni avrebbe potuto fare. Di certo, nelle giuste condizioni, l’impatto in un’area densamente abitata avrebbe provocato anche centinaia di migliaia di morti. Un impatto in mare avrebbe potuto rivelarsi anche più catastrofico, se fosse avvenuto abbastanza vicino alle coste, per via del potente tsunami che verrebbe sprigionato. In aperto oceano, invece, o in aree remote come le foreste siberiane, un asteroide di queste dimensioni difficilmente provocherebbe danni a cose o persone.

Scoprire simili pericoli con qualche giorno, o settimana, di anticipo, renderebbe possibile calcolare il punto di impatto con precisione, e organizzare l’evacuazione delle popolazioni a rischio, o la messa in sicurezza delle strutture potenzialmente coinvolte dall’onda d’urto. Nel caso di asteroidi come 2023 NT1 al momento è pressoché impossibile, perché la sua orbita lo ha portato ad avvicinarsi alla Terra dalla direzione del Sole, che attualmente rappresenta un punto cieco nei sistemi di osservazione terrestri. Nei prossimi anni, è previsto il lancio di telescopi spaziali come il NEO Surveyor della Nasa e il NEO MIR dell’Esa, che verranno posizionati nel punto di Lagrange L1, posto tra Sole e Terra, da cui sarà possibile osservare oggetti che passano all’interno dell’orbita terrestre, e che attualmente risultano invisibili per via della luminosità della nostra stella. Il lancio delle due missione è previsto per il 2028 e il 2030. Nel frattempo, non resta che sperare che nessun asteroide pericoloso decida di dirigersi nella nostra direzione.