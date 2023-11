Un raggio cosmico ad alta energia ha colpito la Terra e non sappiamo perché

Il 1991 è una data importante per l’astrofisica e la fisica delle particelle. Il 15 ottobre di 32 anni fa, infatti, il rilevatore di raggi cosmici dell’Università dello Utah ha individuato il raggio cosmico più energetico di sempre: una particella che viaggiava talmente veloce che ancora oggi nessuno sa dire con precisione da dove venisse, o cosa potesse averla prodotta. Nonostante siano stati identificati altri di questi raggi cosmici ad altissima energia nei decenni seguenti, quello del 1991 rimane il più energetico, ed enigmatico, mai rilevato. Ma da qualche giorno ha un rivale, arrivato appena ad appena un soffio dal titolo: è stato osservato il 27 marzo del 2021, anche in questo caso dal rilevatore di raggi cosmici dell’Università dello Utah, ed è stato descritto in un recente articolo pubblicato su Science.

"O Dio mio"

Nel 1991, quel primo potentissimo raggio cosmico identificato nei cieli del deserto dello Utah venne ribattezzato particella “Oh my God” (o particella “O mio Dio”, esclamazione che deve essere sfuggita agli scienziati nell’occasione, leggendo i valori riportati dai loro strumenti). Aveva colpito l’atmosfera terrestre ad una velocità prossima a quella della luce, e pur non violando di per sé le leggi della fisica, imponeva di ripensare molte nozioni di astrofisica e cosmologia date per assodate.

I raggi cosmici sono particelle energetiche (come protoni ed elettroni) provenienti dallo spazio esterno, e possono essere prodotti da fonti differenti come le stelle, esplosioni spaziali come nove e supernove, buchi neri, ed altri eventi più o meno conosciuti. Più è potente il fenomeno alla loro origine, più queste particelle acquistano energia. E il problema è che nessun evento noto dovrebbe poter sparare una particella subatomica verso il nostro pianeta con un’energia cinetica paragonabile a quella di una palla da baseball lanciata da un lanciatore della Major League americana (ricordiamoci che l’energia cinetica dipende dalla massa, in questo caso infinitesimale, e dalla velocità, che deve quindi essere elevatissima).

La particella Oh mio Dio aveva un’energia valutata approssimativamente intorno ai 3×1020 eV (elettronvolt). Per quella rivelata nel 2021 i calcoli parlano di un’energia di 2.4 x 1020 eV, un poco inferiori quindi, ma comunque enorme rispetto ai raggi cosmici rilevati quotidianamente dagli osservatori terrestri, tanto da essere ribattezzata “Amaterasu” (come il dio del sole giapponese). E pari, in termini di energia cinetica, a quella di un mattone lasciato cadere dall’altezza della vita. I nostri acceleratori di particelle non arrivano a produrre neanche una frazione minima dell’energia trasportata da raggi cosmici di simile entità. E neanche le fonti note di raggi cosmici, come quasar e supernove, si avvicinano a qualcosa di così energetico.

L’origine sconosciuta

Di norma, tracciare la traiettoria di un raggio cosmico è qualcosa di estremamente difficile. Trattandosi di particelle energetiche la loro traiettoria viene influenzata dai campi elettromagnetici che incontrano lungo il proprio cammino. E per particelle che arrivano da milioni di anni luce di distanza, il risultato è una sorta di flipper cosmico che rappresenterebbe una sfida per qualunque scienziato. Nel caso dei raggi cosmici veramente energetici, come Amaterasu e la particella Oh Dio mio, le cose sono leggermente diverse. La loro energia è talmente elevata che (oltre ad essere teoricamente quasi impossibile), dovrebbe renderli impervi agli effetti dei campi elettromagnetici. Rintracciare la loro origine dovrebbe quindi essere relativamente semplice, ma il problema è che quando gli astrofisici ci hanno provato, ripercorrendone al contrario il percorso non hanno trovato nessuna fonte plausibile per le due super particelle.

“Questi eventi sembrano provenire da zone del cielo completamente diverse, e quindi non sembra esserci un’unica fonte misteriosa”, spiega John Belz, tra i coautori del nuovo studio. “Potrebbero dipendere da difetti nella struttura dello spazio-tempo, dalla collisione tra stringhe cosmiche… e sto citando a casaccio alcune delle idee più folli che la gente sta tirando fuori ultimamente, perché la realtà è che non esiste alcuna spiegazione convenzionale per questi fenomeni”. Un mistero, quindi, che lungi dal frustrare gli astrofisici continuerà a stuzzicare la loro curiosità fino a quando non verrà risolto.

