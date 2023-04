Quali sono i cani più intelligenti? Lo rivela una ricerca

I cani vengono in tante forme, ognuna con le sue peculiarità. Alcune razze sono più docili, altre più protettive, c'è chi ama nuotare e chi non si schioda dal divano. A intelligenza, invece, chi è il migliore? Se lo sono chiesti i ricercatori dell'Università di Helsinki, che sulle pagine di Scientific Report descrivono i risultati del loro studio dedicato a valutare l'intelligenza media di 13 razze canine, alla ricerca della più portata in una serie di domini cognitivi che vanno dalla memoria, alla capacità di ragionamento, fino all'attitudine a controllare i propri istinti.

Lo studio è il più ampio mai dedicato all'intelligenza canina, e ha coinvolto oltre mille cani appartenenti a 12 razze “pure”, e a una categoria più generale, definita “mixed breed”, in cui sono stati fatti rientrare tutti gli esemplari dal pedigree meno definito. Per valutare le performance cognitive degli animali i ricercatori finlandesi hanno utilizzato un test chiamato smartDOG, ideato da una delle autrici della ricerca, la veterinaria (e Ceo di un'azienda che offre la possibilità di valutare rigorosamente l'intelligenza del proprio cane) Katriina Tiira.

Il test è diviso in 10 diversi compiti, ognuno dedicato ad un ambito cognitivo differente. Viene svolto dagli animali in compagnia dei propri padroni, che devono collaborare per testare le capacità dei propri cani. In uno dei test, ad esempio, i padroni devono utilizzare una serie di segni prestabiliti per indicare quale, tra una serie di ciotole, sia piena di cibo, e in base alla quantità di indizi che servono al cane per comprendere il messaggio (basta un cenno con gli occhi, o coglie l'indizio solo quando il padrone punta il dito verso la ciotola?) questo riceve un punteggio in quella che viene definita cognizione sociale.

Un altro test consiste invece nel mostrare al cane due ciotole e un bocconcino di cibo, impedire poi la visione delle ciotole al cane permettendogli però di vedere che il cibo viene posto in una delle due, e quindi mostrargliele nuovamente, una vuota, e l'altra capovolta. Se il cane riesce a capire che il bocconcino deve essere necessariamente nascosto sotto la ciotola capovolta, riceve un punteggio elevato in quella che gli sperimentatori definiscono capacità di ragionamento logico.

Terminati i test, è stata la volta di trarre le conclusioni. Per due dei domini cognitivi indagati, memoria a breve termine e ragionamento logico, le razze studiate sono risultate assolutamente alla pari. Per gli altri, i risultati sono stati piuttosto variegati, e confermano – a detta degli autori dello studio – che ogni razza eccelle in alcune caratteristiche, legate strettamente ai compiti per i quali è stata selezionata.

Prendendo in considerazione solamente la cognizione sociale, capacità di problem solving e indipendenza, tra variabili che possono descrivere in modo relativamente accurato quella che definiremmo “intelligenza” avendo a che fare con un animale, al primo posto si sono posizionati i pastori belgi, seguiti a stretto giro dai border collie. Ultimi, invece, i golden retriever, penalizzati da risultati estremamente deludenti nel ragionamento logico e nell'indipendenza dal padrone, nonostante un buon piazzamento nel campo della cognizione sociale.