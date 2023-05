Nello spazio non ci sono mai state così tante persone

Ben 17 astronauti in orbita nello stesso momento. Lo spazio non è mai stato così "affollato": dall'inizio dell'era spaziale è la prima volta che così tanti esseri umani si trovano in missione tra le stelle in contemporanea. Nella giornata di ieri, martedì 30 maggio, sono arrivati tre astronauti nella stazione spaziale cinese Tiangong, in aggiunta ai tre colleghi già presenti. Nelle stesse ore, a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) vi erano 11 persone, anche se quattro di loro si stavano preparando per tornare sulla Terra. In questo incrocio è stato raggiunto il nuovo record di presenze umane in orbita: 17 esseri umani nello stesso momento.

Il record precedente era di 14 persone e risale al settembre del 2021 con l'arrivo in orbita della missione Inspiration4 della SpaceX, la prima composta da semplici cittadini e non da astronauti professionisti. Per trovare il precedente primato è necessario tornare al 2009, quando a bordo dello shuttle Endeavour si trovarono insieme 13 astronauti. Il "grande vuoto" è destinato a diventare più affollato nei prossimi anni, con questo record che è destinato ad essere superato ancora.

Nonostante siano stati in orbita insieme soltanto per poche ore, l'arrivo dei tre astronauti della missione Shenzhou16 a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, ha sancito il nuovo traguardo. Infatti, oltre ai sei astronauti cinesi, in quel momento al bordo dell'Iss si trovavano cinque americani, tre russi, due sauditi e un emiratino. Diciassette in tutto, ovviamente prima della partenza dei quattro della missione privata Ax-2 guidata dalla veterana dello spazio Peggy Whitson. Con il loro ritorno sulla Terra gli esseri umani in orbita torneranno a essere 13. Un numero che, con il crescente interesse verso l'esplorazione spaziale, è destinato ad essere superato nuovamente.