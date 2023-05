Il riscaldamento globale ha attivato un processo chimico inquinante devastante

Il mercurio è un metallo altamente tossico, pericoloso per la salute umana, ma anche per quella degli ecosistemi naturali. È presente naturalmente nell’atmosfera e nelle acque del nostro pianeta, ma a partire dagli anni ‘70 attività umane, come l’utilizzo di combustibili fossili o l’estrazione di metalli preziosi come l’oro, ne hanno immesse enormi quantità nell’ambiente, che si sono accumulate nel suolo e nelle acque degli oceani di tutto il pianeta, raggiungendo persino i ghiacci perenni delle regioni artiche. Anzi: è proprio ai poli, in effetti, che si concentra una frazione rilevante del mercurio proveniente dall’atmosfera. Con il riscaldamento globale, però, le cose rischiano di cambiare notevolmente. Un nuovo studio del Cnr rivela infatti che l’aumento delle temperature rischia di provocare un picco della quantità di mercurio che si deposita nella regione dell’artico, con conseguenti rischi per gli ecosistemi e le popolazioni che li abitano.

La ricerca, pubblicata su Nature Geoscience, nasce nel contesto del progetto EastGRIP (East GReenland Ice core Project) coordinato dal Centre for Ice and Climate di Copenaghen, ed è stata realizzata attraverso l’analisi di una carota di ghiaccio proveniente dalla calotta groenlandese, che ha permesso di osservare i cambiamenti nella concentrazione di mercurio nei ghiacci perenni dell’artico avvenuti tra i 9.000 e 16.000 anni fa. Il periodo in questione rappresenta la transizione tra l’ultima era glaciale e il periodo climatico attuale, l’Olocene, caratterizzato da temperature molto più miti.

“Il nostro studio mostra che la deposizione di mercurio in Artico è triplicata all’inizio dell’Olocene rispetto all’Ultimo Periodo Glaciale”, spiega Delia Segato, dottoranda in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici dell’Università Ca’ Foscari Venezia. “Grazie all’analisi e l’interpretazione di archivi paleoclimatici e lo sviluppo di un modello di chimica atmosferica del mercurio lo studio ha concluso che la perdita di ghiaccio marino, specialmente quello perenne, nell’oceano Atlantico sub-polare, causato dal riscaldamento climatico avvenuto 11.700 anni fa, è stata la maggior responsabile dell’aumento di deposizione di mercurio in Artico”.

Nonostante le fonti antropiche di mercurio siano quelle più monitorate e preoccupanti – lo dicevamo – non sono le uniche da cui questo metallo raggiunge l’atmosfera. Il ciclo del mercurio è controllato infatti anche da molte fonti naturali, come l’attività vulcanica, e tantissimi processi fisici, chimici e biologici che hanno luogo nel suolo, nell’oceano e nell'atmosfera. Nelle regioni polari il ghiaccio marino svolge un ruolo fondamentale nel controllo di questi processi, perché il mercurio immagazzinato nei ghiacci perenni non ha modo di essere trasferito alle acque dell’oceano e all’atmosfera.

“Al contrario, il ghiaccio marino stagionale, essendo più sottile, permeabile e salino, consente il trasferimento del mercurio e favorisce complesse reazioni atmosferiche che coinvolgono il bromo e aumentano la frequenza di eventi di depauperamento atmosferico del mercurio, causando una più rapida deposizione nell’ambiente artico”, sottolinea Andrea Spolaor, ricercatore del Cnr-Isp di Venezia e coautore dello studio. “A causa del riscaldamento climatico attuale, l’estensione del ghiaccio marino perenne nell’Artico è diminuita di oltre il 50% rispetto all’inizio delle misurazioni satellitari negli anni '70. Studi futuri ci aiuteranno a stimare come questo fenomeno influirà sui livelli di mercurio e quali sono i rischi associati per le popolazioni e gli ecosistemi artici”.