Distrutto campo di riso "sperimentale", Chicco Testa accusa: "Sono ecoterroristi"

Un campo sperimentale di riso ottenuto con le tecniche di evoluzione assistita (Tea) è stato "completamente distrutto" la notte scorsa "da ignoti" che dopo aver manomesso la telecamera di sorveglianza e divelto la rete metallica di protezione, hanno tagliato e sradicato le piantine. Lo fa sapere la Regione Lombardia che aveva avviato la sperimentazione con l'Università degli Studi di Milano. "Non parliamo di atto vandalico. Si tratta di un gesto criminale, che compromette una sperimentazione che per primi in Italia eravamo riusciti ad avviare" commenta l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi.

È successo a Mezzana Bigli, in provincia di Pavia, dove l'Università degli Studi di Milano stava testando la risposta delle piante al fungo responsabile della malattia nota come 'brusone', una patologia che può portare a perdite produttive anche del 50% e contro cui ci sono pochi farmaci. Le Tea, infatti, puntando sul miglioramento genetico (senza l’inserimento di DNA estraneo, differenziandosi così dagli OGM vietati in Italia) per ottenere piante più produttive e resistenti alle malattie, riducendo l'uso di pesticidi e fitofarmaci e razionalizzando l'impiego di acqua.

"Assistiamo - aggiunge Maria Pia Abbracchio, pro rettrice vicaria della Statale di Milano con delega al coordinamento e alla promozione della ricerca - a un rigurgito di violenza oscurantista e antiscientifica che come Università Statale non abbiamo alcuna intenzione di tollerare".

L'ex presidente di Legambiente Chicco Testa accusa un gruppo di ecoterroristi di "oscurantismo e pulsioni antiscientifiche". Il campo sperimentale di riso era stato inaugurato lo scorso 13 maggio nell'Azienda Agricola Radice Fossati, frutto di un lavoro iniziato nel 2017 dal gruppo di ricerca RIS8imo di Fabio Fornara del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali e Bioscienze. Il progetto del RIS8imo veva superato tutti i livelli di valutazione d’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente, della relativa commissione dell’ISPRA e la Senatrice a vita e farmacologa Elena Cattaneo aveva voluto assistere di persona alla messa a dimora del RIS8imo, promuovendo l’idea di un’alleanza tra ricerca pubblica, Stato e mondo imprenditoriale, volta a costruire un futuro con meno agrofarmaci, migliore qualità e sicurezza sanitaria degli alimenti e maggiore competitività sui mercati mondiali, ma anche a tutelare un prodotto tipico fatto per valorizzare ricette caratteristiche della cucina tipica nazionale.