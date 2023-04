Il satellite da 300 kg che sta per schiantarsi sulla Terra

Dopo 21 anni di onorato "servizio", il satellite della Nasa RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), sta per fare ritorno sulla Terra. Il rientro, iniziato il 17 aprile, dovrebbe concretizzarsi nella giornata di oggi, mercoledì 19 aprile: secondo gli esperti l'ingresso dell'atmosfera terrestre è previsto per le 21.30 (ora legale orientale), con un margine di errore di circa 16 ore. Il satellite ormai "morto", dal peso di 660 libbre (circa 300 kg) dovrebbe impattare oggi sulla Terra anche se, secondo gli esperti, la maggior parte della sua massa verrà incenerita durante il passaggio nell'atmosfera. La Nasa e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti continueranno a monitorare la situazione: gli scienziati credono che alcuni componenti riusciranno a sopravvivere al rientro sulla Terra ma le probabilità che i detriti causino danni a persone o cose sono molto ridotte: una su 2.467.

Sul proprio sito web, l'Agenzia spaziale statunitense ha sottolineato l'importante lavoro svolto dal satellite ormai "in pensione": "Prima di RHESSI, nessuna immagine a raggi gamma né a raggi X ad alta intensità delle eruzioni solari era mai stata catturata". La missione di RHESSI, conclusasi nel 2018, era di analizzare le eruzioni solari usando lo spettrometro di cui disponeva: "I dati raccolti in questi anni ci hanno fornito indizi vitali sulle eruzioni solari. Eventi che rilasciano l'equivalente di miliardi di megatoni di energia nell'atmosfera nel giro di pochi minuti, e possono avere effetti anche sulla Terra, inclusa l'interruzione dei sistemi elettrici. Comprenderle si è rivelato una missione importante". Lanciato nel 2002, il satellite RHESSI è stato decommissionato dalla Nasa nel 2018: stabilire una comunicazione era diventato impossibile, motivo per cui l'Agenzia ha deciso di porre fine alla missione.