Satellite russo va in frantumi: "Rischio di catastrofe spaziale"

Un satellite russo si è frantumato in centinaia di pezzi nell'orbita terrestre bassa costringendo gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale a mettersi al riparo. Il comando spaziale statunitense sta monitorando lo sciame di detriti mentre non ancora non ci sono dettagli su ciò che possa aver causato la rottura del satellite russo di osservazione della Terra RESURS-P1, disattivato nel 2022.

L'incidente si è verificato intorno alle 16 di mercoledì in un'orbita vicino alla stazione spaziale, spingendo gli astronauti americani a bordo a rifugiarsi nella loro navicella spaziale per circa un'ora: i radar della società statunitense di tracciamento spaziale LeoLabs hanno rilevato che il satellite ha continuato a rilasciare diversi frammenti per ore.

Il comando spaziale statunitense, che dispone di una propria rete globale di radar per il tracciamento spaziale, ha affermato che il satellite ha immediatamente creato "oltre 100 pezzi di detriti tracciabili". Grandi eventi che generano detriti in orbita sono rari ma destano crescente preoccupazione poiché lo spazio diventa affollato di reti satellitari vitali per la vita quotidiana sulla Terra, da Internet a banda larga e comunicazioni ai servizi di navigazione di base.

La Russia ha scatenato la furia internazionale nel 2021 quando ha colpito uno dei suoi satelliti non più operativi in orbita per testare un missile anti-satellite terrestre, creando migliaia di detriti. La prospettiva di collisioni satellitari e di guerra spaziale ha aggiunto urgenza agli appelli dei difensori e degli avvocati dello spazio affinché i paesi istituiscano un meccanismo internazionale di gestione del traffico spaziale, che attualmente non esiste.