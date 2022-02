Scoperto per la prima volta un rarissimo cucciolo di squalo fantasma

Nelle profonde acque del mare della Nuova Zelanda un team di scienziati ha trovato un rarissimo cucciolo di squalo fantasma. Una vera e propria scoperta, considerando che lo squalo fantasma è una specie di pesce difficile da avvistare. Gli avvistamenti dei cuccioli, poi, sono ancora più rari.

Habitat e caratteristiche dello squalo fantasma

Al largo della costa dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda, un team di scienziati neozelandesi è riuscito a catturare un raro cucciolo di squalo fantasma. Si tratta di una specie di pesce poco conosciuta, chiamato anche chimera, che vive nelle oscure profondità dell'oceano. Gli squali fantasma in realtà non sono veri e propri squali, sono pesci cartilaginei imparentati con squali e razze. Hanno un aspetto etereo proprio perché i loro scheletri sono composti principalmente da cartilagine. Vivono ad oltre 1600 meti di profondità e sono totalmente ciechi.

Una scoperta importante per la biologia

La scoperta è stata fatta per caso: il cucciolo di squalo fantasma si trovava ad una profondità di circa 1,2 km e probabilmente si era schiuso da poco, visto che la sua pancia era ancora piena di tuorlo d'uovo. Secondo gli scienziati del National Institute of Water and Atmospheric Research (Niwa New Zeland) questa scoperta servirà ad approfondire la comprensione dello stadio giovanile della specie. "Aver avuto la possibilità di imbatterci nel cucciolo ci aiuta a capire meglio la biologia e parte dell'ecologia della specie", ha dichiarato il dottor Brit Finucci.