Scoperto un nuovo antibiotico contro i batteri resistenti ai farmaci

La resistenza agli antibiotici rappresenta una delle maggiori sfide della medicina moderna. Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet ha stimato che sarebbero 1,27 milioni i decessi attribuiti a infezioni da batteri resistenti agli antimicrobici nel mondo. Tra i patogeni più difficili da trattare c'è l'Acinetobacter baumannii, classificato come “patogeno critico di priorità 1” dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e come “minaccia urgente” dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti.

L'acinetobacter è un patogeno killer pericoloso soprattutto per i soggetti più fragili, quelli immunodepressi o ricoverati nelle terapie intensive. Fa parte di un ampio gruppo di batteri chiamati "gram-negativi", resistenti alla classe di antibiotici ad ampio spettro carbapenemi (Crab) grazie ad una membrana esterna protettiva che contiene lipopolisaccaridi (Lps), i quali li proteggono dalla penetrazione di diversi antibiotici. Si tratta di uno dei tre batteri che preoccupano di più medici e ricercatori per la loro resistenza ai farmaci oggi in commercio.

Il nuovo antibiotico

Contro questa specie batterica, dalla ricerca arriva però una speranza concreta. In due articoli pubblicati su Nature, alcuni scienziati dell'Università di Harvard e del colosso farmaceutico svizzero F. Hoffmann-La Roche hanno esposto la potenziale efficacia di un nuovo antibiotico, lo "Zosurabalpin", che ha dimostrato un "elevato potenziale clinico". Nessun nuovo antibiotico contro i batteri gram-negativi è stato sviluppato negli ultimi 50 anni; per questo, come spiegato al Guardian dal dottor Andrew Edwards, docente senior di microbiologia molecolare presso l'Imperial College di Londra (non coinvolto nella ricerca), "questo lavoro è davvero entusiasmante e fornisce fiducia nel fatto che gli approcci utilizzati per trovare nuovi antibiotici possano dare i loro frutti".

Negli esperimenti esposti su Nature, il professor Daniel Kahne dell'Università di Harvard e alcuni suoi colleghi hanno dimostrato che il nuovo farmaco riesce a impedire ai lipopolisaccaridi di essere trasportati alla membrana esterna del batterio, uccidendoli. Come ha spiegato il dottor Michael Lobritz, responsabile globale delle malattie infettive presso Roche Pharma Research and Early Development a Basilea, in Svizzera, "l'Lps consente ai batteri di vivere in ambienti difficili e consente loro anche di eludere l'attacco del nostro sistema immunitario".

Stando ai dati emersi dalla ricerca lo Zosurabalpin avrebbe ridotto considerevolmente i livelli di batteri nei topi con polmonite e impedito la morte di quelli con sepsi. "È la prima volta che abbiamo trovato qualcosa che funziona in questo modo" ha detto Lobritz sottolineando che il nuovo farmaco "è unico nella sua composizione chimica e nel meccanismo d'azione". Gli esperti restano comunque cauti. La strada che porta a sconfiggere i "super-batteri" è ancora lunga, ma scoperte di questo tipo sembrano molto promettenti. Secondo Andrew Edwards ci sarebbe anche un altro farmaco, il murepavadin, che agisce con un meccanismo simile e ha mostrato risultati promettenti contro il batterio Pseudomonas aeruginosa, ma lo stesso principio potrebbe essere adottato per trattare batteri pericolosi come la Klebsiella.