Si apre una nuova era per le previsioni meteorologiche

Ieri 13 dicembre 2022 il satellite Meteosat Third Generation Imager è decollato su un razzo Ariane 5 dallo spazioporto europeo della Guyana francese. Dopo 34 minuti dal lancio il segnale di MTG-I1 è stato ricevuto dalla stazione di terra di Malindi in Kenya, confermando il buon funzionamento del satellite.

Frutto della partnership di lunga data tra ESA ed EUMETSAT, Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è il primo di una nuova generazione di satelliti che forniranno osservazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, per le previsioni meteorologiche e per il monitoraggio del clima.

Questa terza generazione di satelliti meteorologici non solo garantirà la continuità dei dati per le previsioni del tempo dall'orbita geostazionaria per i prossimi due decenni, ma offrirà anche un significativo miglioramento delle attuali capacità degli imager e l'acquisizione di immagini di fulmini pressoché in tempo reale, funzionalità finora inedita per i satelliti meteorologici europei.

"Meteosat Third Generation è una storia di successo a livello europeo. Lo scopo di questo investimento multimiliardario è quello di fornire ai servizi meteorologici una quantità nettamente maggiore di dati più precisi che consentiranno di proteggere vite umane, beni e infrastrutture. Questo sistema salverà letteralmente delle vite", spiega Phil Evans, Direttore Generale di EUMETSAT.

MTG-I1 dopo aver dispiegato i pannelli solari è in viaggio verso all'orbita geostazionaria circolare: questa fase dura circa cinque giorni, trascorsi i quali si posizionerà vicino alla sua posizione operativa finale, a zero gradi di longitudine, direttamente sopra la Costa d'Avorio. MTG-I1 è il primo dei sei satelliti che formano il sistema MTG completo, che fornirà dati fondamentali per il rilevamento a breve termine e precoce di potenziali eventi meteorologici estremi nei prossimi 20 anni. A pieno regime, la missione prevede due satelliti MTG-I e un satellite MTG Sounding (MTG-S) che opereranno in tandem.

L'innovativo Lightning Imager sarà in grado di catturare singoli eventi di fulmini nel cielo, sia di giorno che di notte. È la prima volta che un satellite meteorologico geostazionario è in grado di rilevare i fulmini in tutta Europa, in Africa e nelle acque circostanti. Il sistema monitorerà continuamente più dell'80% del globo terrestre alla ricerca di scariche di fulmini, che si verificano tra le nuvole o tra le nuvole e il suolo.

Il Flexible Combined Imager utilizzerà due servizi di scansione per tracciare un quadro di eventi in rapida evoluzione. Grazie al servizio di scansione completa del globo, l'imager eseguirà la scansione dell'intero pianeta Terra in soli 10 minuti. Attraverso il servizio di scansione rapida, l'imager eseguirà la scansione di Europa e Africa settentrionale ogni 2,5 minuti.

I dati acquisiti in 16 diverse bande dello spettro forniscono informazioni precise su ogni elemento, dalle nuvole al vapore acqueo, dagli oceani agli incendi locali. Le immagini consentiranno di prevedere in anticipo eventi meteorologici intensi, di migliorare le previsioni e di potenziare i sistemi meteorologici essenziali e gli eventi ambientali.

I satelliti MTG-I trasportano anche due carichi utili di più piccole dimensioni per la raccolta di dati dai radiofari scientifici remoti e per la ricerca e il salvataggio attraverso il rilevamento di radiofari di emergenza. Questi modernissimi strumenti permetteranno di individuare le tempeste più violente nelle loro fasi iniziali e saranno quindi fondamentali per diramare allerte precoci.