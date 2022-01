Gli otto sintomi della variante Omicron

Quali sono i sintomi della variante Omicron? Gli studi sull'ultima mutazione del Sars-Cov-2 sono in continuo aggiornamento, ma sono almeno otto i "segnali" che potrebbero indicare un contagio. A dirlo è uno studio sudafricano condotto su 78mila casi relativi alla mutazione. Secondo gli studiosi, tra questi otto sintomi ci sono mal di testa, mal di schiena nella zona lombare, la congestione nasale e il mal di gola. Ma anche gli starnuti, la sudorazione notturna, i dolori muscolari e la stanchezza. In relazione alla variante Omicron, secondo quanto sta emergendo da vari studi, sono meno frequenti invece la perdita del gusto e dell'olfatto e la febbre.

Anche un report della Uk Health Security Agency - pubblicato il 14 gennaio e basato sull'analisi di circa 180mila casi di Omicron e 88mila di Delta - sottolinea che alcuni sintomi sono più frequenti nei contagiati da variante Omicron. In base alle risposte di alcuni pazienti sui loro sintomi, è emerso ad esempio che il mal di gola è più frequente nei contagiati da Omicron (53%, contro il 34% dei Delta). Al contrario, la perdita di gusto e olfatto è stata segnalata solo dal 13% dei pazienti Omicron, mentre sale al 34% tra chi ha contratto la variante Delta.

Per quanto riguarda la trasmissibilità della variante Omicron, un rapporto dell'Istituto nazionale per lo studio delle malattie infettive giapponese segnala che la fase "massima" della diffusione virale avverrebbe ben più tardi che per altre varianti. Il rapporto pubblicato sul British Medical Journal osserva che il picco di trasmissibilità di Omicron - ossia della presenza di Rna virale - è stato osservato dopo tre-sei giorni dall'apparire dei sintomi o dalla diagnosi della malattia. Per le altre varianti il picco di contagiosità virale è stato identificato per i due giorni prima dell'apparire dei sintomi e i tre giorni successivi al manifestarsi della malattia.

Figliuolo: "Arrivati al plateau della curva Omicron"

"Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza covid, durante la visita al centro vaccinale del Portello a Milano, parlando dell'andamento dell'epidemia. "Speriamo che questo sia il trend consolidato", ha aggiunto. "L'Oms dice che con Omicron ci sarà la fine della pandemia? Io me lo auguro: se il plateau viene confermato, la curva va a scendere, e per l'esperienza che abbiamo di questa malattia potrebbe scendere molto velocemente - ha continuato -. Se si dovesse andare verso una fase endemica ne saremmo tutti contenti ma ora dobbiamo spingere sulle dosi per i bambini e i richiami. Questo ci darà una grande garanzia: quando questa terza dose di massa raggiungerà numeri buoni sicuramente andrà bene".